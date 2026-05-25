Siena, furti e molestie: espulso 65enne ritenuto pericoloso

La Polizia di Stato di Siena ha espulso un uomo di 65 anni di origine rumene ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato messo dal prefetto Matilde Pirrera Romeo nei confronti dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti di polizia e per ripetute violazioni delle disposizioni dell'autorità giudiziaria e amministrativa.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, il 65enne era stato più volte segnalato per comportamenti molesti e per episodi riconducibili a reati contro il patrimonio e contro la persona, situazioni che avevano generato disagio e allarme sociale.

L'intervento dell'Ufficio Immigrazione della Questura ha consentito di ottenere la convalida del provvedimento di espulsione e di procedere quindi all'accompagnamento coattivo disposto dal questore Ugo Angeloni.

Gli agenti specializzati nelle scorte internazionali hanno infine accompagnato l'uomo in Romania, dove è stato affidato alle autorità competenti del Paese d'origine