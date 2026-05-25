'Storie e Futuri di Fisica': al Dipartimento di Fisica di UniPi un pomeriggio tra scienza, musica, spazio e divulgazione

Giovedì 28 maggio il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo, ospita “Storie e Futuri di Fisica”, un pomeriggio dedicato alla divulgazione scientifica e al racconto della fisica attraverso linguaggi diversi, tra ricerca, musica, astronomia, giochi interattivi e spettacolo. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la sezione pisana dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e si inserisce in una giornata che vedrà svolgersi a Pisa anche altri eventi dedicati alla fisica.

Il programma prenderà il via alle 15 con “Ascoltare il cielo con PULSAR”, un incontro dedicato al radiotelescopio del Dipartimento di Fisica guidato da Massimiliano Razzano, docente del Dipartimento e ricercatore INFN. Un’occasione per avvicinarsi all’osservazione dell’universo e alle tecnologie che permettono di “ascoltare” i segnali provenienti dal cosmo.

Alle 16.15, nell’Aula Magna Fratelli Pontecorvo, spazio a “La Fisica della Musica”, un dialogo tra Isidoro Ferrante e Marco Sozzi che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei legami tra fenomeni fisici, suono e armonia, mostrando come la scienza possa aiutare a comprendere il linguaggio musicale.

Il cuore della manifestazione sarà alle 17.30 con la tavola rotonda “Storie e Futuri di Fisica”, coordinata da Marilù Chiofalo del Dipartimento di Fisica e INFN Pisa. Interverranno Marilena Longobardi, divulgatrice scientifica e componente del board della American Physical Society, Stefano Sandrelli, divulgatore scientifico e dirigente INAF, e Guido Tonelli, professore emerito dell’Università di Pisa, ricercatore INFN e tra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs al CERN. L’incontro offrirà uno sguardo sul ruolo della fisica nella società contemporanea, sulle nuove frontiere della ricerca e sull’importanza della divulgazione scientifica.

La giornata proseguirà in un clima conviviale con una merenda aperta ai partecipanti e si concluderà alle 19.30 con un flashmob di Première Progetto Danza.

Accanto agli incontri principali, durante il pomeriggio saranno proposte attività interattive e laboratori rivolti al pubblico e alle famiglie. Nella Sala Galilei sarà allestita “HEPscape”, escape room realizzata in collaborazione con INFN, mentre la Ludoteca Scientifica ospiterà giochi e attività curate dal Museo degli Strumenti di Fisica, tra cui “INFN Game” e “Mission Medical Physics”, dedicate rispettivamente alla fisica delle particelle e alle applicazioni mediche della disciplina.

L’iniziativa vuole offrire un’occasione di incontro tra cittadinanza, studenti, ricercatori e appassionati, mostrando come la fisica possa essere raccontata e vissuta non solo nei laboratori, ma anche attraverso esperienze partecipative, creative e multidisciplinari

Fonte: Università di Pisa