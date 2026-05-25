Strage di via dei Georgofili: Firenze commemora il 33° anniversario con aperture e mostre

In occasione del trentatreesimo anniversario dell’atto dinamitardo di via dei Georgofili (1993), l'Accademia dei Georgofili ha programmato per mercoledì 27 maggio 2026 una serie di manifestazioni aperte a tutta la cittadinanza.

Alle ore 9.00 si svolgerà la Santa Messa in suffragio delle vittime presso la Chiesa di S. Carlo in via dei Calzaiuoli (Firenze).

Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 la Sede accademica sarà aperta al pubblico con ingresso libero; alle ore 10.30 si terrà un incontro con il Presidente dei Georgofili e la proiezione del filmato documentario sull’attentato e sulla ricostruzione della Sede; sarà contestualmente visitabile la Sala Luciano Guarnieri che ospita la mostra permanente "27 maggio 1993 - Disegni e acquerelli di Luciano Guarnieri" e la Sala del Consiglio con la mostra "Cronaca di una città ferita" del Maestro Andrea Granchi.

La proiezione del filmato e la visita alle mostre verranno riproposte alle ore 15.00 del 27 maggio.

Sarà inoltre possibile visitare le mostre anche giovedì 28 maggio alle ore 10.30 e alle ore 15.30 e venerdì 29 maggio alle ore 10.30.

Fonte: Ufficio stampa Accademia dei Georgofili