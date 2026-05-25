Tre agenti per la Canottieri Limite ASD agli Europei Under 19 a Brandeburgo

Una domenica da incorniciare per la Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors -Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni. Sulle acque del lago di Brandeburgo, in Germania, si sono conclusi gli Europei di Canottaggio Under 19 2026 e i colori della società hanno brillato con tre medaglie d’argento, tutte conquistate nella stessa giornata di finali.

L’Italia ha dominato il medagliere con quattro ori e quattro argenti, chiudendo davanti a Germania e Romania in una manifestazione che ha visto al via 444 atleti provenienti da 32 nazioni . In questo quadro di eccellenza azzurra, due atleti della Canottieri Limite si sono ritagliati un ruolo da protagonisti.

Matteo L’Ala ha gareggiato nel quattro senza maschile, specialità olimpica tra le più combattute del programma. A comporre l’equipaggio con L’Ala erano Diego Caruso (VVF Tomei), Leonardo Iacovacci (Fiamme Gialle) e Brando Dalla Valle (SC Arno) . Il quattro senza ha concluso la finale con la medaglia d’argento, confermando il valore di un equipaggio che ha tenuto testa alle migliori nazioni europee di categoria.

Serata ancora più ricca per Mattia Carboncini, protagonista di una doppietta straordinaria. Il giovane vogatore limitese ha conquistato l’argento nell’otto con maschile e poi ha replicato nell’otto con misto, specialità che unisce atleti di entrambi i sessi e che quest’anno per la prima volta figurava nel programma europeo di categoria.

Per entrambi si tratta di un debutto assoluto in maglia azzurra, un esordio che non si può dimenticare.

Ma il meglio potrebbe ancora venire. Grazie alle prestazioni di livello dimostrate nel corso di tutta la stagione, entrambi gli atleti sono già convocati per il Campionato Mondiale Under 19, in programma a Plovdiv, dal 6 al 9 agosto 2026. La città bulgara sul fiume Marica, che ospita una delle sedi di canottaggio più iconiche del panorama internazionale, sarà il prossimo palcoscenico per i due giovani vogatori limitesi, chiamati a misurarsi con i migliori under 19 del mondo.

Un traguardo che premia anni di lavoro, dedizione e la qualità del percorso tecnico costruito dalla società. Il canottaggio limite guarda ai Mondiali con entusiasmo e con la consapevolezza di avere in acqua due atleti capaci di stupire.

Fonte: Ufficio Stampa