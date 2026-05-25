Use Computer Gross perde gara 1 con Mens Sana Siena, Coach Valentino: "Possiamo fare meglio"

Che fosse dura si sapeva. In gara 1 di semifinale sul campo della Mens Sana Siena, l’Use Computer Gross ha retto bene fino all’intervallo salvo poi cedere alla squadra di coach Vecchi che ha allungato con decisione andando a vincere. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – spiega – di grande personalità e di grande dispendio di energie. Sapevamo che Siena sarebbe uscita alla distanza, è una squadra che può permettersi di tenere quattro giocatori da quintetto sotto ai venti minuti nelle rotazioni e quindi era facile pensare che sarebbe stato difficilissimo mantenere la stessa qualità nel gioco e lo stesso sacrificio difensivo. Detto questo mercoledì dovremo fare meglio perché, specie difensivamente, abbiamo la capacità di farlo. Dovremo interpretare diversamente gara due e prendere le tante cose positive che abbiamo fatto per provare a pareggiare la serie”. Fra le cose positive l’utilizzo di Marini e Regini. “Dal punto di vista del progetto nostro – prosegue – sicuramente è molto importante essere venuti qua a Siena a giocare una partita del genere con due nostri giovani che hanno dato il loro, importante contributo. Ora dovremo provare a ripeterci in casa nostra facendo un ulteriore passo in avanti”. A proposito di giovani, sul fronte opposto l’empolese Simone Cerchiaro ancora grande protagonista. “Sta facendo una stagione importante – conclude Valentino – è tornato bene dall’infortunio e non posso essere che felice di vederlo grande protagonista in una simile piazza”.

Per quanto riguarda gara due di mercoledì, da ricordare che i biglietti saranno ancora in vendita ad un euro e che le due società hanno concordato il quantitativo per i tifosi senesi.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa