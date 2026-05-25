Viareggio manda al ballottaggio centrodestra e centrosinistra

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(foto gonews.it)

Il centrodestra e il centrosinistra andranno al ballottaggio a Viareggio, ma sono state elezioni tiratissime. Federica Maineri e Sara Grilli si ritroveranno di fronte tra due settimane alle urne e si capirà chi succederà a Giorgio Del Ghingaro.

Ha ottenuto tante preferenze Maineri, ma è stata sempre sotto al 35%: lei è la candidata del centrosinistra unito. Il cdx aveva scelto Grilli, ex PD e ex vice di Del Ghingaro, stavolta candidata con delle civiche e appunto col centrodestra: lei ha ottenuto poche preferenze in più di Maineri ma sempre sotto il 35% circa.

Terza e variabile impazzita è Marialina Marcucci, che ha sfondato il 20% con le sue civiche e sarà ago della bilancia.

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