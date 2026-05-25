Bellesi farà il terzo mandato a Villafranca in Lunigiana

Villafranca in Lunigiana ha deciso, il risultato delle urne per domenica 24 e lunedì 25 maggio è ufficiale. Nel comune della provincia di Massa-Carrara, dove non è previsto ballottaggio, il sindaco uscente Abramo Filippo Bellesi è stato confermato.

Ci provava per un terzo mandato e ha vinto con più del 55%. Vincenzo Milazzo era lo sfidante con la lista Uniti per Villafranca ma dovrà sedersi all'opposizione.

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