Bellesi farà il terzo mandato a Villafranca in Lunigiana

Politica e Opinioni Villafranca in Lunigiana
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Villafranca in Lunigiana ha deciso, il risultato delle urne per domenica 24 e lunedì 25 maggio è ufficiale. Nel comune della provincia di Massa-Carrara, dove non è previsto ballottaggio, il sindaco uscente Abramo Filippo Bellesi è stato confermato.

Ci provava per un terzo mandato e ha vinto con più del 55%. Vincenzo Milazzo era lo sfidante con la lista Uniti per Villafranca ma dovrà sedersi all'opposizione.

 

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