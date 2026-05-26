2 giugno, gli appuntamenti del Comune di San Miniato per festeggiare la Repubblica

In occasione dell'80esimo della Festa della Repubblica, il Comune di San Miniato organizza una serie di appuntamenti sul territorio. Il programma delle celebrazioni si apre a Ponte a Elsa alle ore 10, nell'area verde di via delle Camelie, con l'omaggio a Luciano Nacci, sindaco di San Miniato dal 1975 al 1985.
A seguire, alle 10.30, una cerimonia in memoria di Bruno Falaschi, partigiano e sindaco di San Miniato nel 1951 e dal 1960 al 1964, organizzata in collaborazione con il comitato che porta il suo nome.
A conclusione della mattinata, la commemorazione dei caduti della Seconda guerra mondiale a Molino d'Egola, alle 11.30, con la deposizione di una corona d'alloro alla lapide in memoria delle vittime della guerra, nel giardino adiacente al Circolo Arci.
In questa giornata, l'amministrazione comunale invita la cittadinanza a esporre alle proprie finestre la bandiera tricolore e a partecipare alle cerimonie.
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