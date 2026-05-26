Al via la 68ª Festa del Vino di Montespertoli: sabato l'inaugurazione ufficiale

Il conto alla rovescia è iniziato per il taglio del nastro della 68ª edizione della Festa del Vino di Montespertoli, la storica manifestazione che quest’anno si presenta con un brand rinnovato e una nuova identità visiva volta a valorizzare il legame indissolubile tra la terra e la comunità. Sabato 30 maggio, a partire dalle ore 18:00, la cittadinanza si ritroverà in Piazza Machiavelli per dare inizio a uno degli eventi enogastronomici più antichi e prestigiosi della Toscana, che trasformerà il paese nella capitale del Chianti per nove giorni di festeggiamenti.

La cerimonia si aprirà con il solenne corteo delle autorità e delle contrade, che sfilerà per le vie del centro accompagnato dalle note della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. Questo momento di forte identità locale culminerà con la riconsegna del Premio delle Contrade da parte della Contrada vincitrice dello scorso anno, le Fontanelle, al Sindaco, seguita dalla suggestiva cerimonia della consegna degli stendardi davanti al Palazzo Comunale, rito che segna ufficialmente l'apertura dei giochi. All'inaugurazione parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e della Città Metropolitana, a testimonianza del rilievo nazionale di una kermesse che punta sempre più sulla sostenibilità e sulla promozione del territorio.

Cuore logistico e informativo della manifestazione sarà il punto accoglienza allestito sotto il Palazzo Comunale, dove saranno presenti sia la Pro Loco che l’Ufficio Turistico. Presso questo presidio i visitatori potranno ritirare il calice serigrafato al costo di 5 euro, strumento indispensabile per accedere alle degustazioni e per immergersi nell'atmosfera della festa. Quest'anno la nuova distribuzione degli spazi prevede una vivace alternanza tra le aree dedicate al ristoro con le Associazioni del territorio e il centro di Piazza del Popolo, destinato a ospitare le aziende vitivinicole. Lateralmente alla piazza oltre allo stand del Gruppo ‘900 sarà presente il palco con i principali eventi culturali e musicali. Piazza Machiavelli invece sarà dedicata a il torneo delle Contrade che si sfideranno su giochi tradizionali per decretare il vincitore della 68° edizione.

L’offerta vinicola di questa edizione si concentra sul Chianti Pass, un’esperienza sensoriale che coinvolge 21 aziende agricole d'eccellenza del territorio. Il pass fa collezionare 21 assaggi e una volta completato il tour tra i vari stand, permetterà di ritirare una speciale bottiglia in edizione limitata, prodotta appositamente per celebrare il 68° anno della kermesse.

Le aziende vinicole e gli stand gastronomici sono il cuore pulsante di questa continuità: aperte la sera, aperte a pranzo nelle giornate di domenica 31 maggio, martedì 2 e domenica 7 giugno, sono il luogo dove il territorio si racconta con il bicchiere in mano.

Le nuove strutture in legno accolgono le aziende dell'edizione 2026: Casa di Monte, Tenuta Moriano, Podere Il Castello, Azienda Agricola Valleprima, Podere Pellizzari, Fattoria Bonsalto, Tenuta S. Maria in Coeli Aula, Podere San Michelino, Montalbino, La Ripa Verde, Tenuta Barbadoro, Fattoria di Trecento, Cantina Sociale Colli Fiorentini, Azienda La Lupinella, Podere Anselmo, Fattorie Parri, Castello Sonnino, Podere Guiducci, Fattoria La Leccia, Podere Ghisone e La Gigliola.

Saranno presenti anche le etichette delle aziende Marchesi de’ Frescobaldi e Conte Guicciardini presso lo stand informativo per tutti e nove i giorni dell’evento.

Il Luna Park, attivo da venerdì 29 maggio (inaugurazione prevista alle ore 16:00), porta la magia anche ai più piccoli: le luci girano e le risate si mescolano alle note della Festa.

Ma questa Festa è anche cultura che si prende spazio e tempo. Nel Centro Culturale Le Corti, in Via Sonnino, si alternano due mostre di pittura curate dagli allievi e dalle allieve di Rita Pedullà: prima i bambini, con il loro sguardo fresco che va dall'arte moderna alla street art; poi gli adulti, con "Donna Creatura Natura", un omaggio alla femminilità e alla terra. Due mostre, nove giorni, un filo rosso che unisce generazioni e sensibilità diverse.

E proprio le generazioni sono protagoniste di un altro appuntamento straordinario: "Generazioni a Confronto", dove le ragazze e i ragazzi delle scuole medie dialogano con gli anziani della Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia. Colori, immagini, canzoni, racconti: una mostra che è prima di tutto un atto d'amore tra chi ha vissuto e chi sta per farlo.

Gli occhi di chi ama la fotografia trovano il loro spazio nella mostra collettiva "Fiori" del Circolo Fotografico Fermoimmagine: un'altra storia di bellezza che si rinnova ogni giorno, dal 31 maggio al 7 giugno.

E poi c'è lui, Sauro Alfani, con la sua Antica Falegnameria in Via Martini. Ogni sera dalle 18 alle 23, i mestieri di un tempo tornano in vita tra mani esperte e profumo di legno. Un presidio di memoria artigianale, in un'epoca che rischia di dimenticare il valore del fare con le proprie mani.

I mercatini artigianali completano il quadro: martedì 2 e domenica 7 giugno, con un'apertura anche sabato 6 pomeriggio. Creatività, ingegno locale, oggetti che portano dentro di sé la cura di chi li ha pensati e costruiti.

Le prenotazioni alle degustazioni guidate serali si effettuano online sul sito https://www. lasciabolasulcollo.org/

Tredici stand delle associazioni locali porteranno in piazza il meglio del cibo tipico del territorio, con uno spazio dedicato a chi ha intolleranze alimentari gluten e lattosio free.

Il programma completo si può trovare al link: https://visitmontespertoli.it/ festa-del-vino/

La festa è realizzata con il contributo di: Consorzio Vino Chianti, Unicoop Firenze, Plures.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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