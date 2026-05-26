Al via la IV Edizione di 'Capanne Sotto le Stelle'

Torna per la sua quarta edizione “Capanne Sotto le Stelle”, la manifestazione che farà vivere una vera anteprima d’estate a Capanne di Montopoli Valdarno con una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con il dj tour della mitica discoteca Concorde.

L’appuntamento è per martedì 2 giugno dalle 17 fino a mezzanotte in Piazza Vittorio Veneto, cuore della frazione montopolese che per l’occasione si trasformerà in un grande spazio aperto dedicato a famiglie, giovani e appassionati di musica anni ’90.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Capanne e da Confcommercio Pisa, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa.

“La 4^ edizione non è casuale: quando i numeri crescono significa che l’evento funziona e unisce” commenta il Presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli “È bello vedere come in una festa del commercio si affrontino tanti temi: sport, ambiente, mobilità, socialità. Questo è fondamentale per un successo continuo”.

“Grazie al CCN di Capanne, a Confcommercio e ai soggetti che hanno patrocinato l’iniziativa – hanno detto la sindaca Linda Vanni, la vicesindaca Irene Cavallini e l’assessore Andrea Marino – siamo orgogliose del buon lavoro che stiamo portando avanti insieme a Confcommercio. Per noi è fondamentale sostenere tutto ciò che fa partecipare attivamente i cittadini e le cittadine. Il Ccn di Capanne è un esempio di unione, un centro dove gli abitanti della frazione sostengono attivamente i negozi. Una buona parte del successo dell'iniziativa si deve all'approccio e allo spirito dei commercianti semplice e gentile, aspetto che si riflette nelle iniziative organizzate. E' bello poi vedere come si sia trasformata la festa del 2 giugno a Capanne prima incentrata sull'antiquariato e adesso sullo stare insieme a partire dalle passioni più comuni come la musica e l'amore per gli animali. L'augurio è che possa essere una bellissima serata”.

L’intervento del Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini: "Capanne sotto le Stelle dimostra il ruolo cruciale dei Centri Commerciali Naturali nel valorizzare l'identità economica e le peculiarità dei nostri borghi. Come Camera di Commercio, condividiamo pienamente il valore di questa iniziativa perché crediamo che coniugare le eccellenze enogastronomiche, la musica e lo spettacolo sia una formula vincente per creare attrattività e offrire una vetrina d’eccellenza alle imprese del territorio. Il lavoro di squadra tra istituzione camerale, associazioni e attività locali resta la chiave fondamentale per mantenere vivi i centri urbani e valorizzare il commercio diffuso dell'intero comune di Montopoli".

Il commento del Presidente e della Vicepresidente del Centro Commerciale Naturale di Capanne Maurizio Di Gioia e Marilena Gambale: “Una serata di musica e di divertimento per tutti. Quest’anno l’evento propone un mix di iniziative. Partiamo dallo sport con Zamparella, poi ci saranno attività dedicate anche a chi ha animali domestici, con consigli e consulenze su come gestirli al meglio. Non mancherà il sociale, con la presenza di associazioni".

Abbiamo anche una novità importante: un progetto insieme a Lucca Crea legato alla prevenzione del gioco d’azzardo e al gioco sano. È un tema sociale importante e abbiamo accettato subito di inserirlo nel programma.

Ringraziamo ovviamente tutti gli sponsor Sistemi Digitali Group Srl, Cioni Chiara Assicurazioni srl - UnipolSai e Chimica Italiana”.

“Ringrazio innanzitutto questa amministrazione, perché nel tempo si è avvicinata sempre di più alle attività dei Centri Commerciali Naturali” dichiara il Coordinatore Sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli “Quando questo evento è nato era quasi una scommessa, oggi possiamo dire che è stata ampiamente vinta: ha portato tantissime persone a vivere Capanne in modo diverso. Complimenti al CCN di Capanne che ogni anno mette energia e passione per far vivere il territorio e promuoverlo.”

Piazza Vittorio Veneto farà da cornice a una lunga serata scandita da musica, street food, attività all’aperto e iniziative dedicate a tutte le età. Un pomeriggio che si apre con l’incontro cinofilo guidato da Patrizia Guarino dedicato agli amici a quattro zampe e il percorso mountain bike organizzato dal Team Zamparella, accanto a musica, intrattenimento e iniziative pensate per coinvolgere famiglie, giovani e tutti gli amanti dell'attività all’aria aperta.

Fonte: Confcommercio Pisa