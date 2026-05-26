Alia Plures, Masi: "Vogliamo partecipare a prossima assemblea di ATO Toscana Centro"

Leonardo Masi, capogruppo di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli in consiglio comunale, ha annunciato di aver inviato al richiesta di partecipare "come uditore" alla prossima assemblea di ATO Toscana Centro.

Così in una nota: "Plures sembra un fortino inaccessibile, ma noi non ci stiamo. È una società a totale partecipazione pubblica che gestisce, anche per il nostro Comune, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Pubblica nella proprietà, ma privatistica nella gestione. Non solo. Grazie al ricorso al TAR presentato dal consigliere comunale fiorentino Dmitrij Palagi e alla successiva sentenza n. 1143/2024, oggi sappiamo che, secondo il tribunale, Plures può negare l’accesso agli atti persino a un rappresentante eletto dai cittadini e dalle cittadine per conto dei quali il servizio viene svolto".

"Nel frattempo, ATO Toscana Centro ha contestato a Plures un’eccessiva fatturazione ai danni dell’utenza servita. E sappiamo anche che Plures, dopo aver annunciato sulla stampa risultati economici definiti straordinari, ha poi annullato l’assemblea chiamata ad approvare quello stesso bilancio. Sicuramente è anche una nostra disattenzione, ma non ci sembra che, sul nostro territorio, si sappia molto di ciò che avviene e si discute all’interno dell’assemblea di ATO Toscana Centro. Per questo vogliamo esserci. Vogliamo ascoltare direttamente la discussione interna ad ATO Toscana Centro, per rispetto del mandato ricevuto da chi ci ha dato fiducia e della cittadinanza empolese tutta", conclude Masi.

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