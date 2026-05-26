Allerta caldo a Firenze: confermata oggi e domani l'allerta arancione. Giovedì possibile codice rosso

Si intensifica l’ondata di calore su Firenze. Il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio (nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo coordinato dal Ministero della Salute) conferma per oggi e domani il codice arancione, livello 2 di rischio per la salute, mentre per giovedì 28 maggio è indicato il livello 3, che corrisponde all’allerta rossa. Il livello 3 indica un’ondata di calore con condizioni ad elevato rischio che persistono per più giorni consecutivi.

Secondo le previsioni, la temperatura massima percepita raggiungerà oggi i 33 gradi, salirà domani a 34 gradi e giovedì toccherà i 35 gradi. Ieri la temperatura massima è stata registrata alle 14.45 (ora solare) alla stazione di Firenze-Orto Botanico: 34.6 gradi. Stamani, alle 10.45 (sempre ora solare) la stessa stazione ha rilevato 31.1 gradi.

Il Comune invita i cittadini ad adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare gli effetti delle alte temperature, con particolare attenzione alle persone più fragili come anziani, persone con patologie croniche, chi assume farmaci, neonati e bambini piccoli.

Tra le raccomandazioni del Ministero della Salute: evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, ridurre l’attività fisica all’aperto e favorire il raffreddamento del corpo e degli ambienti domestici.

Link utili

https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/

https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/livelli-di-rischio-cosa-fare/

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa