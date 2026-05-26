Tragedia ad Altopascio, 30enne muore in un incidente sul lavoro

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Il giovane operaio sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Soccorso dai colleghi e dal personale sanitario, è stato dichiarato il decesso

Tragedia oggi ad Altopascio, dove un giovane di 30 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 11.30, in un'azienda nella frazione di Spianate dove sono intervenuti mezzi e sanitari del 118, carabinieri, i vigili del fuoco di Altopascio e Pescia con l'autogru e i tecnici dell'Asl del servizio Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente con un macchinario: da una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Immediato il soccorso dei colleghi, che hanno tentato le manovre rianimatorie, poi proseguite dal personale sanitario intervenuto sul posto. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare, il medico intervenuto ne ha constatato il decesso.

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