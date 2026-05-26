Amministrative, Mazzeo (PD): "Dalla Toscana un segnale nazionale: uniti e radicati possiamo battere la destra"

“Il risultato delle amministrative in Toscana manda un messaggio che va oltre i confini dei singoli comuni: quando il Partito democratico e il centrosinistra sono uniti, credibili, radicati nei territori e capaci di parlare alla vita concreta delle persone, possono vincere e possono trainare la costruzione di un’alternativa forte alla destra anche a livello nazionale”.

Così Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana, commenta l’esito del voto amministrativo in Toscana.

“Le vittorie al primo turno di Matteo Biffoni a Prato, di Giovanni Capecchi a Pistoia, di Damiano Sforzi a Sesto Fiorentino, di David Ermini a Figline-Incisa, di Michelangelo Betti a Cascina, di Valentina Ricotta a Calci e di Carlo Carli a Fauglia — sottolinea Mazzeo — non sono soltanto risultati locali. Sono la prova che il centrosinistra, quando tiene insieme unità, buon governo, competenza e presenza nei territori, è competitivo ovunque. Anche dove la destra pensava di poter avanzare, le cittadine e i cittadini hanno scelto amministratori seri, capaci, vicini alle comunità”.

“Da qui — prosegue — arriva una lezione politica chiara per tutti noi: la Toscana può essere uno dei motori della riscossa del centrosinistra. Può trainare la sfida per vincere le prossime elezioni politiche, se sapremo portare a livello nazionale lo stesso metodo che ha funzionato nei comuni: alleanze larghe, candidati autorevoli, ascolto dei territori, risposte concrete, capacità di governo e visione del futuro”.

Per Mazzeo, “il voto dimostra che non basta opporsi alla destra: bisogna costruire un’alternativa credibile. E questa alternativa nasce nei territori, dai sindaci, dagli amministratori locali, dai circoli, dai militanti, dalle energie democratiche e progressiste che ogni giorno tengono vive le comunità. È lì che si ricostruisce fiducia. È lì che si dimostra che la buona politica non grida, ma ascolta, decide e governa”.

“Il centrosinistra — aggiunge — vince quando è largo ma non indistinto, unitario ma non senz’anima, pragmatico ma capace di indicare una visione. Vince quando mette al centro sanità pubblica, lavoro, scuola, ambiente, diritti, sicurezza sociale, qualità della vita e futuro delle nuove generazioni. Vince quando torna a essere percepito come la forza che si prende cura delle persone e costruisce opportunità”.

Mazzeo guarda poi ai ballottaggi: “Adesso testa, cuore ed energie sui ballottaggi di Arezzo e Viareggio con Vincenzo Ceccarelli e Federica Maineri. Sono due sfide decisive non solo per quelle città, ma per rafforzare il messaggio che arriva dalla Toscana: la destra si può battere, il centrosinistra può vincere, e può farlo governando bene”.

“Complimenti ai sindaci eletti e a tutte le squadre che li hanno sostenuti — conclude Mazzeo —. Ora il nostro compito è non disperdere questa energia. Dalla Toscana può partire una spinta decisiva per costruire l’alternativa nazionale e tornare a vincere le politiche. Ma per riuscirci dobbiamo continuare a fare ciò che i cittadini ci chiedono: stare uniti, stare nei territori, ascoltare, governare bene e parlare al Paese con serietà, coraggio e speranza”.