Attività estive a San Miniato: pubblicato il calendario delle attività promosse dalle associazioni

Pubblicato il calendario delle attività estive extra-scolastiche 2026 rivolte a bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale di San Miniato. Le iniziative, in programma nel periodo compreso tra giugno e settembre, sono organizzate dalle associazioni del territorio in collaborazione con l’amministrazione comunale e rappresentano un’importante opportunità educativa, ricreativa e di socializzazione per le giovani generazioni durante il periodo estivo. Le iscrizioni alle attività prevedono la presentazione di una domanda di partecipazione e il pagamento di una tariffa di compartecipazione alle spese, da effettuarsi direttamente alle associazioni titolari della progettazione e della realizzazione delle attività.

“Vorremmo esprimere un sincero ringraziamento alle tante associazioni e realtà del nostro territorio che anche quest’anno hanno saputo costruire un’offerta ampia, ricca e diversificata di campi estivi e attività rivolte alle bambine e ai bambini – dichiarano gli assessori Matteo Squicciarini ed Elena Maggiorelli –. Si tratta di un impegno prezioso, che offre a tante famiglie l’opportunità di far vivere alle proprie figlie e ai propri figli momenti di svago, crescita, socialità e formazione durante i mesi estivi. Come amministrazione anche quest’anno abbiamo cercato di essere concretamente al fianco delle associazioni, mettendo a disposizione, per chi ne ha fatto richiesta, i plessi scolastici comunali, garantendo il servizio mensa e supportando il trasporto per le gite previste nei mesi di giugno e luglio. Stiamo inoltre lavorando, in accordo con le associazioni e con la Società della Salute dell'Empolese, per rendere l’estate sempre più inclusiva e accessibile a tutte e tutti”.

Il calendario completo delle attività estive e le informazioni relative alle modalità di iscrizione sono disponibili attraverso i canali istituzionali del Comune e quelli delle associazioni organizzatrici.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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