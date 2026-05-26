Auto si ribalta in Via del Nugolaio a Cascina: ferito il conducente

Incidente stradale nella serata: intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa, conducente estratto dalle lamiere e trasportato a Cisanello
Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa alle ore 20.00 in Via del Nugolaio, all’angolo con Via del Fosso Vecchio, nel Comune di Cascina, per un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo.
Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata. All’arrivo dei soccorsi, il conducente era rimasto incastrato nell’abitacolo.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estrazione del ferito, affidandolo immediatamente al personale sanitario del 118, già presente sul posto. L’uomo è stato successivamente trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa.
Non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Cascina e la Polizia Stradale di Pisa, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
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