Basket, il weekend del vivaio gialloblu: tutti i risultati

UNDER 17 REGIONALE

Termina con il primo posto e l’imbattibilità nel girone I la seconda fase dei ragazzi di Alberto Ciampolini, che al PalaGilardetti superano 70-61 la Baloncesto Firenze. Dopo un primo quarto punto a punto, gli ospiti tentano l’allungo nella seconda frazione, andando al riposo sul 29-36. Nella ripresa, però, i gialloblu ricuciono con pazienza e, in un ultimo quarto a senso unico, ribaltano completamente la sfida.

Adesso attesa per il calendario della fase finale valida per l’assegnazione della Coppa Toscana.

Abc Castelfiorentino – Baloncesto Firenze 70-61

Tabellino: Giovannoni 9, Di Vilio 5, Di Carlo 14, Nardi 17, Capuana 2, Falorni 13, Bufalini 6, Bellesi 4, Capocchini, Faffi. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 20-17, 9-19, 15-12, 26-13

UNDER 15 ECCELLENZA

Si chiude con la sconfitta sul parquet dell’Invictus Livorno la stagione dei ragazzi di Eraldo Mazzuca, che cedono il passo ai locali per 104-69. I gialloblu restano al passo con la squadra labronica fino all’intervallo lungo, quando il tabellone segna 45-39. Al rientro dagli spogliatoi, però, gli amaranto alzano l’intensità e toccano la doppia cifra di vantaggio, per poi scappare definitivamente nell’ultima frazione.

Invictus Livorno – Abc Castelfiorentino 104-69

Tabellino: Macchi, Nardi 11, Giovannoni 6, Bellesi, Mannocci 21, Profeti 21, Faffi 1, Falorni 9, Muoio, Bertelli. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 24-18, 21-21, 27-16, 32-14

ALLIEVI CSI

La sconfitta contro Perignano condanna i ragazzi di Claudio Calvani all’ottavo posto: nella finale valida per la settima posizione, i gialloblu cadono 71-75 al PalaBetti. Gli ospiti, che appaiono subito più solidi ed incisivi, provano ad indirizzare la sfida nella prima parte toccando il +10 a metà gara (29-39). Nella ripresa, i gialloblu cambiano passo e ricuciono, impattando all’inizio della quarta frazione e procedendo punto a punto fino alla sirena, con gli ultimi possessi che decidono la sfida.

Abc Castelfiorentino – Asd Perignano 71-75

Tabellino: Gazzarrini 14, Scherillo 11, Macchi 10, Battaglia 4, Cetti 2, Capocchini 2, Barbieri 28, Anton, Di Vilio, Torregrossa, Bellandi, Giulianini, Galli. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 17-22, 12-17, 24-15, 18-21

UNDER 17 FEMMINILE

Nell’ultimo impegno stagionale, sconfitta in volata per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che al PalaGilardetti cedono il passo all’Affrico per 46-52. Grande equilibrio nella prima metà di gara, con le squadre che si alternano al comando andando all’intervallo sul 19-15. Al rientro si procede ancora senza un padrone ma, dopo il passaggio al 30′ sul 34-35, le fiorentine prendono in mano l’inerzia per poi gestire la volata finale.

Gialloblu Castelfiorentino – Affrico Firenze 46-52

Tabellino: Dainelli 10, Majia Biatcho 11, Latini 9, Zenarti 4, Montanelli 3, Murati 3, Ciampolini 2, Jahelzi N. 2, Mancini 2, Jahelezi S., Hoxha. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 7-10, 12-5, 15-20, 12-17

UNDER 13 REGIONALE

Terzo posto per i ragazzi di Giovanni Corbinelli e Tommaso Barlabà al torneo “Giga Energia Cup” di Livorno. Alla manifestazione, promossa dalla Libertas Academy Livorno, hanno preso parte anche Don Bosco Livorno, Sancat Firenze, Jolly Reggio Emilia e Prato Dragons. Alla società di casa il ringraziamento per l’invito e l’ospitalità.

MINIBASKET

Si è chiusa in bellezza la stagione degli Esordienti di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, che hanno conquistato il primo posto nel concentramento finale andato in scena al PalaBetti: grazie a due ottime prestazioni, i gialloblu hanno superato prima la Bellaria Pontedera, aggiudicandosi tutti e quattro i tempini di gioco, e poi l’Invictus Livorno, con tre tempini vinti e uno pareggiato.

Negli ultimi impegni di campionato, sconfitta casalinga per le Esordienti di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli, che al PalaGilardetti hanno ceduto il passo all’Union Campi, mentre sono arrivati un successo ed una sconfitta al PalaBetti per gli Aquilotti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli: il gruppo Big si è arreso ai punti contro l’Union Prato, mentre il gruppo Open ha superato l’Use Empoli.

Due giornate di grande festa, infine, per i gruppi Scoiattoli e Pulcini. Il gruppo Scoiattoli Small 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong ha preso parte al torneo 4c4 “Squirrel Cup” organizzato dalla Sancat Firenze, per poi partecipare, insieme al gruppo Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, alla festa regionale Fip andata in scena a Sovigliana; trasferta a Calcinaia, invece, per i Pulcini 2019/2020 di Giulio Fabrizzi, Alessandra Lazzeretti e Caterina Tamburini, tra le 12 squadre protagoniste di “Un canestro per Sofia”. Alle società Sancat e Calcinaia il nostro ringraziamento per queste due bellissime esperienze.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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