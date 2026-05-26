Buyfood Toscana, aperte le adesioni per l’appuntamento di ottobre

Aperte le adesioni al bando Buyfood Toscana 2026, l'appuntamento d'autunno dell'agricoltura toscana tra le imprese toscane e selezionati buyer internazionali, che si terrà il 28 e 29 ottobre al PalAffari di Firenze .

L’ottava edizione dell’evento della Regione Toscana, promosso in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e realizzato con la sua agenzia PromoFirenze, presenta due importanti novità: la prima riguarda la disponibilità, su 70 postazioni complessive, di 18 postazioni non riservate, affinché possano partecipare anche imprese che producono prodotti non regolamentati (Dop, Igp e Prodotto di Montagna, Agroqualità e Pat), purché ottenuti in unità produttive in Toscana; come seconda novità è stata ammessa la categoria ‘Birra Agricola’, secondo i dettami della legge regionale n. 34/2025.

Buyfood è una manifestazione in cui la Regione, sulla scia del consolidato BuyWine Toscana, offre la possibilità unica per le imprese agricole e agroalimentari della Toscana di realizzare in una giornata un numero elevato di incontri B2B in lingua inglese con buyer prevalentemente internazionali e profilati per le esigenze delle imprese toscane, al costo confermato rispetto all’edizione precedente di 490,00 euro (+ iva) per una giornata.

Le imprese, dal canto loro, devono essere organizzate per l’export, avere sito web almeno in versione inglese e presentare un quantitativo di prodotto idoneo a rispondere alle eventuali richieste.

Fonte: Regione Toscana