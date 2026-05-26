Caldo in aumento, Firenze verso il bollino rosso: allerta in Toscana

Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, Firenze sarà tra le quattro città italiane contrassegnate dal bollino rosso
Sale l’allerta caldo in Italia e la Toscana si prepara ad affrontare i primi picchi di temperature elevate della stagione. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, giovedì 28 maggio Firenze sarà tra le quattro città italiane contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di rischio per le ondate di calore.
Insieme al capoluogo toscano, il livello 3 di allerta riguarderà anche Bologna, Roma e Torino. Già nella giornata di domani, martedì 27 maggio, Firenze sarà invece tra le 14 città italiane con bollino arancione, indice di condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, soprattutto per anziani, fragili e persone con patologie croniche.
Il sistema di monitoraggio del Ministero della Salute prevede quattro livelli di rischio: dal livello 0, che indica assenza di criticità, fino al livello 3, definito come "ondata di calore" con temperature elevate persistenti per almeno tre giorni consecutivi.
L’aumento delle temperature interesserà soprattutto le regioni del Centro-Nord. Nel bollettino diffuso dal ministero risultano in bollino arancione per il 27 maggio anche Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
I dati vengono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario della Regione Lazio nell’ambito del Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute. I bollettini vengono pubblicati quotidianamente dal lunedì al venerdì fino al 20 settembre.
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