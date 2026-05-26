Caldo nella nuova Jacopo Carrucci di Empoli: interrogazione di FdI. Il Comune: "Climatizzatori accesi"

Il Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia Empoli ha presentato un'interrogazione a risposta orale che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale in merito ad alcune gravi criticità riscontrate all'interno della nuova scuola primaria 'Jacopo Carrucci' di via Liguria, inaugurata nel settembre 2024.

Secondo numerose segnalazioni ricevute da genitori e cittadini, all'interno della struttura si registrerebbero temperature estremamente elevate e difficilmente sostenibili per bambini e personale scolastico. I consiglieri riportano che, nella giornata del 25 maggio, alle ore 15:30, sarebbero stati rilevati valori pari a circa 30,4°C, mentre anche nella tarda mattinata le temperature si attesterebbero frequentemente intorno ai 28°C.

Una situazione che desta forte preoccupazione, soprattutto considerando che si tratta di un edificio scolastico di nuova costruzione, realizzato con un importante investimento pubblico e presentato dall'Amministrazione comunale come una struttura moderna, innovativa ed efficiente.

"Ci lascia sinceramente sbalorditi - dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia Empoli - che una scuola inaugurata pochi mesi fa presenti già problematiche così rilevanti, peraltro molto simili a quelle che caratterizzavano il vecchio edificio che questa struttura avrebbe dovuto sostituire e migliorare".

Nell’interrogazione il gruppo consiliare richiama inoltre quanto previsto dal D.P.R. 74/2013, che individua per gli edifici pubblici valori di riferimento pari a 26°C nel periodo estivo, nonché il D.Lgs. 81/2008, che impone che gli ambienti scolastici siano adeguati alla salute e al benessere degli utenti.

"Parliamo di bambini delle scuole primarie - proseguono i consiglieri - e riteniamo gravissimo che possano trovarsi costretti a seguire le lezioni in condizioni ambientali non adeguate. Il diritto allo studio passa anche dalla qualità e dalla salubrità degli spazi scolastici".

Con l'atto presentato, Fratelli d'Italia chiede al Sindaco e alla Giunta se siano a conoscenza della situazione, quali verifiche tecniche siano state effettuate e soprattutto quali interventi urgenti intendano mettere in campo per garantire ambienti sicuri, vivibili e compatibili con il benessere dei bambini e del personale scolastico.

"Su un tema così delicato - conclude il gruppo consiliare - non servono minimizzazioni o giustificazioni: servono risposte chiare e interventi concreti".

"Climatizzatori accesi alla scuola di Pontorme all'indomani della richiesta della scuola": la replica dell'amministrazione

L'assessora con delega alla scuola, Maria Grazia Pasqualetti, ha risposto precisando di aver incontrato i rappresentanti dei genitori lo scorso giovedì e che stamattina è stata accesa l'aria condizionata.

L'amministrazione comunale di Empoli ha successivamente replicato formalmente attraverso una nota al comunicato di FdI: "Dopo l'innalzamento delle temperature degli scorsi giorni, ieri, lunedì 25 maggio 2026, al rientro delle classi a scuola, è pervenuta la richiesta di accensione dell'impianto di climatizzazione. Appena ricevuta, gli uffici tecnici si sono adoperati per far accendere l'impianto già dalla mattina della giornata di oggi. I climatizzatori funzionano regolarmente e verranno mantenuti accesi, considerando che il picco di caldo è destinato a perdurare anche nei prossimi giorni".

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