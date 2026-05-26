Castelfiorentino, derubato mentre porta a spasso il cane: preso anche l'animale, poi ritrovato

Cronaca Castelfiorentino
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Foto di archivio (foto gonews.it)

L'episodio avvenuto sabato sera durante una passeggiata con l'amica a quattro zampe. Indagini in corso

Rapinato mentre porta a spasso la sua cagnolina, i malviventi hanno preso anche l'amica a quattro zampe, poi ritrovata fortunatamente legata ad un palo in buone condizioni di salute. A raccontare l'episodio, avvenuto lo scorso fine settimana a Castelfiorentino in via 24 Maggio, è oggi La Nazione. Secondo quanto ricostruito un uomo era uscito, sabato intorno alle 23, per la consueta passeggiata serale con la sua cagnolina quando sarebbe stato avvicinato da un paio di persone, descritte come di origine straniera.

L'uomo sarebbe stato minacciato con una bottiglia e derubato del portafogli, cadendo a terra durante l'aggressione e riportando lesioni a un gomito, per le quali è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. In seguito gli aggressori sono fuggiti, portando via anche la cagnolina: quest'ultima è stata poi lasciata legata con il guinzaglio ad un palo, non distante dal luogo dell'aggressione, ed è stata ritrovata qualche ora dopo. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri: in corso le indagini per risalire agli autori.

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