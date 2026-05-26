Resta appeso a una ringhiera: giovane di Chianni al Meyer

I vigili del fuoco sono intervenuti a Chianni perché un bambino era rimasto appeso a una ringhiera. Il giovane aveva il polpaccio trafitto dal vertice della struttura. I fatti sono avvenuti alle 18 circa di lunedì 25 maggio in via Berlinguer.

I pompieri hanno tagliato con cesoie idrauliche alcune parti di ringhiera, liberando il ragazzo dal resto delle recinzione, per poi affidare il ferito al personale sanitario del 118 giunto sul posto. Presenti anche le forze dell'ordine.

Il ragazzo è stato portato con Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze, dove personale dei vigili del fuoco ha proseguito l'intervento affiancando i medici nell'eventuale necessità di utilizzo di attrezzature dei pompieri.

Notizie correlate