Cia Toscana, Valentino Berni nominato alla vicepresidenza di Cia nazionale

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Valentino Berni, presidente di Cia Toscana, è stato nominato oggi nella nuova presidenza della Cia Agricoltori Italiani. Conferme e nuovi ingressi nella squadra del presidente di Cia Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, rieletto all’unanimità alla guida della Confederazione dalla IX Assemblea elettiva nazionale “Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro”.

Il Consiglio Direttivo, che si è riunito oggi a Roma, ha riconfermato vicepresidenti nazionali Gianmichele Passarini, ex presidente di Cia Veneto, e Gennaro Sicolo, attuale presidente di Cia Puglia. A completare l’assetto della vicepresidenza, appunto, entra anche Valentino Berni, presidente di Cia Toscana, confermato lo scorso 30 marzo a Firenze. Berni, classe 1981, titolare di un’azienda vitivinicola e di tartufi nel comune di Montalcino (Siena).

“Ringrazio tutti per l’impegno assunto verso la Confederazione - ha dichiarato il presidente nazionale Fini-. Insieme continueremo a lavorare con grande responsabilità per rafforzare il ruolo dell’agricoltura italiana, sostenere le imprese e dare sempre più voce ai produttori e ai territori”.

La Cia Toscana porge gli auguri di buon lavoro alla nuova presidenza Cia e a Valentino Berni da oggi impegnato oltre che in Toscana, anche a livello nazionale.

Fonte: CIA Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
26 Maggio 2026

La Toscana porta le sue eccellenze agroalimentari a Varsavia

La Regione Toscana rafforza il proprio impegno a sostegno dell’agroalimentare di qualità e investe sull’internazionalizzazione delle filiere certificate promuovendo a Varsavia un’iniziativa dedicata alle eccellenze Dop e Igp del territorio. [...]

Toscana
Attualità
26 Maggio 2026

Buyfood Toscana, aperte le adesioni per l’appuntamento di ottobre

Aperte le adesioni al bando Buyfood Toscana 2026, l'appuntamento d'autunno dell'agricoltura toscana tra le imprese toscane e selezionati buyer internazionali, che si terrà il 28 e 29 ottobre al PalAffari [...]

Toscana
Attualità
26 Maggio 2026

Un milione per studi su pericolosità sismica. Barontini: "Più sicurezza per le comunità"

Da tempo la Regione Toscana conduce analisi approfondite che permettono di simulare eventi sismici compatibili con la pericolosità di determinate zone, valutandone i principali effetti  a livello locale. Si tratta [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina