Cia Toscana, Valentino Berni nominato alla vicepresidenza di Cia nazionale

Valentino Berni, presidente di Cia Toscana, è stato nominato oggi nella nuova presidenza della Cia Agricoltori Italiani. Conferme e nuovi ingressi nella squadra del presidente di Cia Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, rieletto all’unanimità alla guida della Confederazione dalla IX Assemblea elettiva nazionale “Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro”.

Il Consiglio Direttivo, che si è riunito oggi a Roma, ha riconfermato vicepresidenti nazionali Gianmichele Passarini, ex presidente di Cia Veneto, e Gennaro Sicolo, attuale presidente di Cia Puglia. A completare l’assetto della vicepresidenza, appunto, entra anche Valentino Berni, presidente di Cia Toscana, confermato lo scorso 30 marzo a Firenze. Berni, classe 1981, titolare di un’azienda vitivinicola e di tartufi nel comune di Montalcino (Siena).

“Ringrazio tutti per l’impegno assunto verso la Confederazione - ha dichiarato il presidente nazionale Fini-. Insieme continueremo a lavorare con grande responsabilità per rafforzare il ruolo dell’agricoltura italiana, sostenere le imprese e dare sempre più voce ai produttori e ai territori”.

La Cia Toscana porge gli auguri di buon lavoro alla nuova presidenza Cia e a Valentino Berni da oggi impegnato oltre che in Toscana, anche a livello nazionale.

Fonte: CIA Toscana

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