Cinema all’aperto, dibattiti e assemblee: gli eventi di 'Tanucci Piazza Aperta'

Sull’onda del successo delle prime iniziative organizzate in risposta all’apertura della sede fiorentina di “Futuro Nazionale” – tra cui il reading con Giuseppe Civati, il corteo “Rifredi antifascista” del 9 aprile, il pranzo del 25 aprile con mostra fotografica sulla Resistenza fiorentina, le attività dei Custodi del Verde e le iniziative dedicate a bambini e famiglie – la neonata assemblea degli abitanti del quartiere presenta un fitto calendario di appuntamenti rivolti a grandi e piccoli.

L’obiettivo è quello di vivere la piazza come spazio pubblico aperto, plurale e condiviso, all’insegna della partecipazione, della solidarietà e della cura collettiva.

Mercoledì 27 maggio, ore 17

Piazza Bernardo Tanucci

Tombola intergenerazionale in piazza

Con Alessandro Sarti e Sergio Forconi, “l’uomo della Tombola” nel film Berlinguer ti voglio bene.

Prevista una merenda per tutti e una tombola a partecipazione gratuita con premi offerti dalla Banda del Buonumore.

Evento organizzato da SPI Cgil in collaborazione con Tanucci Piazza Aperta.

Venerdì 29 maggio, ore 19

SMS di Peretola – Via Pratese 48, Firenze

Dibattito e cena di solidarietà con i multati di Piazza Tanucci

“Il decreto del silenzio. Il deserto nelle piazze lo chiamano sicurezza”

Dalle ore 19 si terrà un incontro di analisi e discussione sul D.L. n. 23/2026, convertito nella legge n. 94/2026, con la partecipazione di Lorenzo Guadagnucci e Beniamino Deidda. Introduce e coordina Vittorino Lauria, avvocato.

A seguire, dalle ore 20.30, cena di solidarietà per i multati di Piazza Tanucci.

Prenotazioni: 3489324772

Costo della cena: 20 euro, bevuta inclusa.

Evento organizzato da SMS di Peretola.

Sabato 30 maggio, dalle ore 16.30

Piazza Bernardo Tanucci

Presidio sonoro della rete Wish Parade

dalle 16.30 alle 17.30: talk sulla cura

dalle 17.30 alle 22.30: musica, interventi e cena benefit

Una giornata dedicata al confronto pubblico sulle pratiche di cura e sulla necessità di porre la cura come principio sociale alternativo alle politiche securitarie, repressive e discriminatorie.

Domenica 31 maggio, ore 18

Piazza Bernardo Tanucci

Assemblea aperta queer con merenda condivisa

L’iniziativa nasce come momento di incontro, ascolto e relazione tra realtà e soggettività LGBTQIA+ in un contesto definito dagli organizzatori segnato da “attacchi politici e culturali”.

L’assemblea si propone come spazio orizzontale di confronto e condivisione, fondato su ascolto reciproco, possibilità di parola per tuttɜ, rispetto delle differenze, collaborazione e rifiuto di esclusioni e gerarchie.

Martedì 2 giugno, ore 21

Piazza Bernardo Tanucci

Cinema all’aperto in piazza

Proiezione del docufilm Ribelli! di Massimo D'Orzi e Paola Traverso, tratto dall’omonimo libro di Domenico Guarino e Chiara Brilli.

Interverranno Domenico Guarino e il figlio del partigiano Leandro Agresti.

Il documentario, della durata di 78 minuti, raccoglie le testimonianze degli ultimi partigiani italiani, attivi in diverse città del Paese durante la Resistenza, offrendo un racconto della lotta antifascista e una riflessione sull’Italia contemporanea.