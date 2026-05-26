Convocato il Consiglio comunale a Montespertoli: all'odg approvazione del POC

Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 18:00, si riunisce il Consiglio Comunale di Montespertoli presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale. La convocazione è firmata dalla Presidente del Consiglio Comunale Jessica Ghizzani. La seduta si articola in due momenti distinti: la prima parte prende il via alle 18:00, la seconda prosegue alle ore 21:15. La cittadinanza è invitata a partecipare. La seduta sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale del Comune di Montespertoli: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

Prima parte – ore 18:00

La seduta si apre con l'approvazione del verbale della seduta precedente, a cui segue il punto più rilevante della prima parte: l'approvazione definitiva del Piano Operativo. Il provvedimento, a seguito del completamento di un iter istruttorio articolato, ha incluso gli esiti della conferenza paesaggistica, l'acquisizione del parere del Genio Civile e la conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Si tratta di un atto di pianificazione urbanistica di grande rilievo per il futuro assetto del territorio comunale.

Seconda parte – ore 21:15

L'ordine del giorno della seconda parte è particolarmente denso e tocca temi che spaziano dalla viabilità, dall'ambiente allo sport.

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

2. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di tutti in merito al recupero € 15.000.000,00 di IMU arretrata;

3. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti ad oggetto: richiesta di revisione della viabilità del centro urbano, ripristino del doppio senso di marcia in Via Volterrana Nord e individuazione di soluzioni alternative per i nuovi parcheggi;

4. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti ad oggetto: richiesta di destinazione dei maggiori ricavi derivanti dalla produzione di biometano all’abbattimento della TARIC e a compensazioni dirette per il territorio;

5. Presa d'atto nomina membro di minoranza nella II commissione e come supplente nella Commissione Controllo e Garanzia, a seguito di surroga;

6. Premio Sportivo 2026: approvazione dei nominativi;

7. Approvazione disciplinare per l'accesso all'area pedonale urbana (APU) in Via Sonnino, Via Roma e porzione di Piazza del Popolo;

8. Tariffa corrispettiva (Taric) – approvazione riduzioni di cui all'art. 30 del regolamento Taric e al comma 660 della l. 147/2013 per l’anno 2026;

9. Rendiconto della gestione esercizio 2025, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2026. Riapprovazione di un allegato obbligatorio a seguito dell' invio del questionario sociale - scheda di monitoraggio degli obiettivi di servizio 2025;

10. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2026/2028, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 (Tuel).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa