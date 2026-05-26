Piccoli distacchi dalla facciata della Collegiata di Empoli, transennata l'entrata

Delimitata da questa mattina l'area immediatamente di fronte alla Collegiata di Sant'Andrea di Empoli dopo che, da quanto si apprende, si sono verificati dei piccoli distaccamenti dalla facciata. Sul posto, nella centrale piazza Farinata degli Uberti, stanno intervenendo vigili del fuoco, tecnici e polizia municipale per la messa in sicurezza delle parti pericolanti.

Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Ad avvertire i vigili del fuoco è stato il parroco della Collegiata. L'area del sagrato è stata delimitata e sarà transennata. L'entrata della Collegiata rimarrà chiusa per almeno un paio di giorni, dalle prime informazioni fino giovedì o venerdì, per permettere l'installazione di una sorta di protezione con un ponteggio sulla porzione dell'entrata. Fino ad allora l'ingresso utilizzabile sarà quello laterale. Per la facciata della Collegiata, è in corso la pianificazione del restauro, con sopralluoghi già avvenuti nei mesi scorsi per avviare i lavori che dovrebbero partire prossimamente, dopo interventi di restauro avvenuti negli ultimi anni su elementi presenti all'interno della chiesa principale di Empoli.

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