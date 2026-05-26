Piccoli distacchi dalla facciata della Collegiata di Empoli, transennata l'entrata

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Questa mattina l'intervento di vigili del fuoco e tecnici in piazza Farinata degli Uberti. L'ingresso principale delimitato per la messa in sicurezza, già previsto il restauro

Delimitata da questa mattina l'area immediatamente di fronte alla Collegiata di Sant'Andrea di Empoli dopo che, da quanto si apprende, si sono verificati dei piccoli distaccamenti dalla facciata. Sul posto, nella centrale piazza Farinata degli Uberti, stanno intervenendo vigili del fuoco, tecnici e polizia municipale per la messa in sicurezza delle parti pericolanti.

(foto gonews.it)

Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Ad avvertire i vigili del fuoco è stato il parroco della Collegiata. L'area del sagrato è stata delimitata e sarà transennata. L'entrata della Collegiata rimarrà chiusa per almeno un paio di giorni, dalle prime informazioni fino giovedì o venerdì, per permettere l'installazione di una sorta di protezione con un ponteggio sulla porzione dell'entrata. Fino ad allora l'ingresso utilizzabile sarà quello laterale. Per la facciata della Collegiata, è in corso la pianificazione del restauro, con sopralluoghi già avvenuti nei mesi scorsi per avviare i lavori che dovrebbero partire prossimamente, dopo interventi di restauro avvenuti negli ultimi anni su elementi presenti all'interno della chiesa principale di Empoli.

(foto gonews.it)

Notizie correlate

Capraia e Limite sull'Arno
Attualità
26 Maggio 2026

Vino, tradizione e territorio: nasce l'associazione '2 Sponde d'Arno'

Storia, territorio e valorizzazione delle eccellenze locali: così si può riassumere il progetto nascente delle '2 Sponde d'Arno', l'associazione presentata ieri, 25 maggio 2026, all'Osteria Cantagallo di Capraia e Limite. [...]

Empoli
Attualità
25 Maggio 2026

A Empoli le studentesse progettiste presentano la 'nuova' piazza Don Minzoni

Siamo arrivati alle battute finali di un percorso entusiasmante ed emozionante. Il progetto “Come ti vorrei!, Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova Piazza Don Minzoni” pensato [...]

Empoli
Attualità
25 Maggio 2026

'Le possibilità dell'abitare': a Empoli il convegno su Housing Sociale e Urban Housing

Il tema della casa sarà al centro del convegno “Le possibilità dell’abitare – Partenariati Pubblici Privati Plurali Protagonisti”, promosso dalla cooperativa SintesiMinerva, in collaborazione con Urban Housing Coop.Net e con [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina