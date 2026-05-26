Disturba gli utenti nel parcheggio dell’ospedale e minaccia carabinieri, denunciato 41enne

Intervento dei carabinieri nel parcheggio dell’ospedale di Livorno, dove un uomo di 41 anni è stato denunciato per oltraggio, resistenza, minaccia e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto riferito dai militari, la centrale operativa aveva ricevuto diverse segnalazioni riguardo alla presenza di un uomo molesto che infastidiva utenti e avventori chiedendo con insistenza del denaro nell’area di sosta dell’ospedale.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato il 41enne in evidente stato di alterazione. I militari lo hanno invitato a interrompere il comportamento molesto e a seguirli per gli accertamenti, ma alla richiesta di esibire un documento l’uomo avrebbe reagito con atteggiamenti aggressivi e violenti, tentando anche la fuga.

Dopo essere stato raggiunto e bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale. I carabinieri hanno trovato due coltelli: uno a serramanico e uno con lama dentellata.

Condotto in caserma, il 41enne, di origine nordafricana e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe continuato a rivolgere insulti e minacce ai militari. Per questo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno con le accuse di oltraggio, resistenza, violenza, minaccia, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

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