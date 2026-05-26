Denunciate due violente aggressioni nello stesso giorno a Castelfiorentino

Due aggressioni, entrambe nella giornata di domenica scorsa 24 maggio, a Castelfiorentino. A segnalarle sono le vittime, una donna che riferisce di essere stata aggredita dai vicini di casa e il figlio di un uomo anziano, strattonato da uno sconosciuto. Presentata denuncia, su entrambi gli episodi sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.

A riportare le notizie è oggi il quotidiano La Nazione. In un caso una donna riferisce che due persone, vicini di casa, sarebbero entrate in casa sua nonostante la porta fosse chiusa, e di essere stata presa a calci e pugni. Nel pomeriggio di domenica sarebbe nata una discussione dopo che la donna aveva chiesto di abbassare il tono di voce. I vicini, descritti come di origine straniera, sarebbero entrati dalla porta che era chiusa, ma non a chiave: a quel punto la donna dice di essere stata gettata a terra e picchiata fino all'intervento della mamma, che era presente in casa. Chiamate le forze dell'ordine, la donna ha presentatod enuncia.

Così come la vittima del secondo caso segnalato, avvenuto domenica pomeriggio in via Praticelli. Qui, come raccontato dal figlio, il padre anziano sarebbe stato aggredito e strattonato da un giovane descritto come di origine straniera. Sarebbe accaduto dopo che l'anziano avrebbe richiamato il giovane, dopo averlo notato mentre colpiva il vetro della macchina del figlio lasciata parcheggiata mentre quest'ultimo era in un negozio. Ne sarebbe nata una discussione, finché il figlio è uscito e il ragazzo si è allontanato. Subito dopo il fatto i due si sono rivolti ai carabinieri.

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