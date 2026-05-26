Empoli fa Sport, seconda edizione: ecco la 'mappa' di tutte le associazioni presenti

Domenica 31 maggio 2026 ritorna Empoli fa Sport - Una città in festa, seconda edizione: un evento aperto a tantissime discipline sportive da provare e praticare in 4 aree della città. Anche quest'anno la manifestazione vede come sponsor Decathlon, a cui si aggiungono anche ElioSport 82 e Centro Medea.

Vediamo nel dettaglio tutte le particolarità di questa edizione

IL GADGET DI DECATHLON - Con la partnership di Decathlon, nell'area dedicata di piazza della Vittoria, sarà conferita a tutti i partecipanti una tessera dove apporre 4 timbri per le 4 aree. Basterà provare almeno una disciplina sportiva di tutte le 4 aree per avere, al termine del percorso, un gadget marchiato Decathlon in ricordo di questa giornata.

SKATE PARK E GUARDIE E LADRI - Due novità curiose per la seconda edizione di questo evento a tutto tondo sullo sport. Grazie alla collaborazione con Fine Ramps, al Parco Mariambini saranno installate delle rampe da skateboard per la pratica di questo sport urbano. L'altra iniziativa lanciata da La Redazione Empoli di Scomodo, ente gestore dell'ex Cinema La Perla, è a suo modo un evento ludico-sportivo: Guardie e Ladri, edizione urbana. Il gioco praticato da bambini diventa una gara vera e propria (iscrizione obbligatoria al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu5AKMgkkRZiRCIyHX8nJAW_S-pKjw2NOGuIqnqnPnlkSvVQ/viewform?usp=send_form)

Per giocare sono indispensabili alcune semplici regole: si corre dentro i confini della città, senza placcare, spintonare o travolgere i passanti. Non ci si nasconde dentro negozi o case private. E ovviamente, chi viene beccato non può dire dove sono nascosti gli altri.

I 'ladri' saranno vestiti con maglietta nera e bandana. Le 'guardie' saranno dotate di fischietto e cappellino. L'avvio è previsto per le 19.

LA 'MAPPA' E LE ASSOCIAZIONI PRESENTI

Le iniziative sportive che verranno praticate nell'arco del pomeriggio (dalle 15 alle 20) sono gratuite e aperte a tutti. Sarà possibile provare ogni sport oppure assistere alle dimostrazioni di atlete e atleti delle società partecipanti.

Ecco la dislocazione di tutte le associazioni nelle varie aree del centro:

PIAZZA DELLA VITTORIA

- Polisportiva Coop Empoli

- Hockey Empoli

- Sci Club Empoli

- ASD Delfini

- Toscana Atletica

Gli sponsor Decathlon, Medea e ElioSport 82 saranno presenti in piazza

VIA ROMA

- Ciclistica Empolese

- Velo Club

Sarà presente anche il 118 Empoli-Pistoia con attività di insegnamento dell'uso corretto del defibrillatore

PIAZZA DEL POPOLO

- Moto Club Empoli Racing

- Tennis Empoli

- USE Basket

PIAZZA DELLE STOVIGLIE

- Fispal

VIA LEONARDO DA VINCI

- Empoli Fencing Club

PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI

- Centro Autodifesa Empoli e San Miniato

- Judo Kodokan

- Centro Taekwondo Empolese

- Pugilistica Sanseverino

- Art de la Danse

- Associazione Bridge Empoli

- Empoli Scacchi

CANTO GUELFO

- Podistica Empolese

- Aquatempra

VIA LAVAGNINI

- Accademia Scherma Empoli

PIAZZA MADONNA DELLA QUIETE

- Uisp

- Montalbano MTB

- Acsi

PARCO MARIAMBINI

- Unione Rugby Montelupo-Empoli

- Serravalle Soccer Academy

- Polisportiva Ponzano

- Polisportiva Santa Maria

- Baseball Club Lancers

- Empoli Swarm Dodgeball

- Wallers Empoli Tchoukball

- Cascine Volley

- Pallavolo Empoli

- Elsa Sport

LE DICHIARAZIONI

"Anche quest'anno cerchiamo di portare tante attività per valorizzare ogni tipo di sport - commentano il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l'assessora allo Sport Laura Mannucci - all'interno del nostro centro storico. Non c'è modo migliore di mostrare le tante realtà associative presenti sul territorio se non portarle nel 'salotto' di Empoli, il centro storico, per presentare le loro attività. Oltre alle discipline più affermate poi potrete anche assistere a sport meno conosciuti ma non per questo meno affascinanti come il dodgeball, il tchoukball, il bridge. Si chiuderà così un Maggio Leggendario che ha aperto l'estate empolese nel migliore dei modi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa