Estate Cerretese 2026, lanciato l'avviso pubblico per la ricerca di sponsor

Attualità Cerreto Guidi
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Cerreto Guidi (foto gonews.it)

Si avvicinano a Cerreto Guidi i tanti appuntamenti inclusi nell’Estate Cerretese 2026. Quello che sta prendendo forma è un programma ricco di proposte e di eventi.

In vista di queste importanti iniziative, è stato lanciato un avviso pubblico per coinvolgere il mondo imprenditoriale alla realizzazione degli eventi.

I soggetti che possono rispondere sono imprese, ditte private, enti pubblici che intendano collaborare, potenziare il programma e promuovere la propria immagine, concorrendo alla realizzazione degli eventi estivi.

Il bando raccoglie sponsorizzazioni definite "Standard" e "Top", sulla base dell’importo messo a disposizione. Per aderire è necessario redigere un apposito modulo presente sul sito dove sono riportati anche tutti i dettagli del bando.

"L’Estate Cerretese - sottolinea il sindaco Simona Rossetti - è ormai da anni ricca di eventi e di proposte, richiamando migliaia di visitatori e un crescente interesse. Come Amministrazione stiamo sostenendo convintamente l’organizzazione relativa ai tanti impegni con l’intento di rafforzare sempre di più queste iniziative che consideriamo importanti per la crescita e la valorizzazione del territorio. Ringraziamo tutte le associazioni e i volontari il cui impegno è prezioso e fondamentale per la realizzazione di tutte le iniziative".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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