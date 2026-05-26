Ferrovia Empoli-Siena, Boni: "Nessuna interruzione estiva nella tratta Empoli-Granaiolo"

Nessuna interruzione estiva sulla tratta ferroviaria Empoli-Granaiolo. È una delle principali novità emerse oggi nel primo incontro del tavolo istituzionale dedicato alla linea Empoli-Siena, convocato dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni nell’ambito dell'iniziativa “Territori a bordo”.

All’incontro hanno partecipato RFI, Trenitalia, rappresentanti istituzionali regionali e locali, e i comitati dei pendolari del territorio. Al centro del confronto, l’andamento del progetto di potenziamento della linea, con particolare riferimento al raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, all’elettrificazione della tratta e alla programmazione dei lavori.

“Abbiamo ascoltato le esigenze dei pendolari e dei territori e ci siamo confrontati con RFI e Trenitalia per individuare una soluzione capace di limitare al massimo i disagi”, dichiara l’assessore Boni. “Il fatto che questa estate non siano previste interruzioni sulla Empoli-Granaiolo è un risultato concreto di questo lavoro: i cantieri proseguono, ma senza gravare sulla mobilità quotidiana nei mesi di luglio e agosto, quando tante persone si spostano per lavoro, studio, turismo o necessità”.

La nuova programmazione prevede, per quest’anno, due sole interruzioni concentrate in fine settimana autunnali: tra l’11 e il 13 settembre, per lavori di manutenzione straordinaria tra Poggibonsi e Castellina in Chianti, e tra il 17 e il 18 ottobre, nell’ambito del cantiere di raddoppio sulla tratta tra Empoli e Ponte a Elsa.

Concluso l’iter autorizzatorio dell’intervento, anche a seguito delle osservazioni arrivate dal territorio e dalle amministrazioni locali, RFI ha infatti avviato tavoli tecnici di confronto per approfondire le criticità segnalate e valutare le soluzioni più adeguate. Questa fase di lavoro dovrebbe concludersi entro l’estate, consentendo l’avvio delle attività avendo già affrontato i principali nodi emersi. È inoltre allo studio una diversa organizzazione delle lavorazioni, con alcune attività da svolgere in parallelo, così da ridurre i tempi complessivi dell’intervento.

Il progetto di potenziamento della Empoli-Siena comprende l’elettrificazione dell’intera tratta e il raddoppio di circa 10 chilometri tra Empoli e Granaiolo, in affiancamento al binario esistente. Sono previsti inoltre l’eliminazione dei passaggi a livello presenti sulla linea, l’attivazione di nuovi apparati tecnologici per la gestione della circolazione ferroviaria e interventi di miglioramento dell’accessibilità alla fermata di Ponte a Elsa.

A regime, il complesso degli interventi consentirà di aumentare la capacità della linea, migliorare la regolarità del servizio e rafforzare i collegamenti ferroviari tra Empoli, la Valdelsa e Siena. In particolare, una volta completato il raddoppio, previsto per il 2031, la capacità della tratta potrà passare da 4 a 10 treni l’ora nei due sensi di marcia, consentendo anche una maggiore regolarità dell'esercizio ferroviario tra Empoli e Siena.

Il prossimo incontro del tavolo è previsto in estate.

Fonte: Regione Toscana