Un contest nato per valorizzare il contributo che ognuno e ognuna di noi può dare, con le proprie azioni quotidiane, sul tema del rispetto, dell’inclusione e della solidarietà. Un contest che va ad arricchire l’edizione 2026 della Fiera della Gentilezza che si svolgerà il 13 giugno 2026 al Parco Mariambini di Empoli: patrocinata dal Comune di Empoli, la Fiera, realizzata in collaborazione con l’associazione culturale D.I.V.A., è promossa da Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS. La consegna del Premio Gentilezza 2026, in programma alle ore 21.30 del 13 giugno, ne sarà il gran finale.

Proprio le associazioni promotrici della giornata di riflessione e condivisione hanno ideato il contest, pensato come un processo partecipativo, dove tutti e tutte possono candidare una persona che si è contraddistinta per piccole o grandi ‘pratiche gentili’, così da dare visibilità e rilevanza al tema della Gentilezza, diffondendo una cultura della condivisione e un’educazione al rispetto.

Possono partecipare al contest cittadini e cittadine senza limiti di età, proponendo, tramite l’apposita modulistica online su www.fieradellagentilezza.it, colui o colei che si è contraddistinto/a per azioni gentili verso la comunità. È possibile presentare anche una propria autocandidatura. Una volta pervenute tutte le candidature, una giuria composta dai rappresentanti e dalle rappresentanti degli enti organizzatori valuterà le storie pervenute e sceglierà un vincitore o una vincitrice. Il/La segnalante, in caso di selezione ed entro la data della premiazione, si impegna ad acquisire il consenso al trattamento dati da parte della persona candidata (e se minorenne da parte dei genitori o persone che esercitano la responsabilità genitoriale). In caso di mancato consenso non sarà possibile procedere con la premiazione. Qualora le Associazioni organizzatrici ne valutino l’opportunità e a loro insindacabile giudizio, sarà possibile dedicare uno o più premi speciali. Le proposte di candidature possono essere effettuate fino alle ore 23.59 del 6 giugno 2026.

IL PROGRAMMA DELLA FIERA - La Fiera della Gentilezza si aprirà alle ore 10 con l’incontro delle Tavole Gentili che proseguirà fino alle 12.30. Dalle 16 spazio all’esposizione delle associazioni, a laboratori e attività per tutte le età mentre alle 18.30, dopo i saluti delle istituzioni, si terrà l’inaugurazione della nuova ambulanza delle Pubbliche Assistenze Empoli - Castelfiorentino, dono di lavoratori e lavoratrici della Sammontana, insieme alla proprietà, in ricordo dell’imprenditore Loriano Bagnoli, recentemente scomparso. La giornata di incontro si concluderà alle 21.30 con la consegna del "Premio Gentilezza 2026”.

INFO - Tutte le informazioni sulla Fiera della Gentilezza, sulle Tavole gentili e sul contest Premio Gentilezza 2026 sono disponibili sul sito web www.fieradellagentilezza.it.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli - Castelfiorentino

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