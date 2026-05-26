Firenze, stop affitti brevi anche fuori area Unesco. Cgil: "Atto importante"

"L'atto messo in campo dal Comune di Firenze è una decisone di primissima importanza. L'impianto regolatorio messo in campo dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con L'Università La Sapienza, è il primo caso di regolamentazione del fenomeno degli affitti brevi nel panorama nazionale e dimostra che è possibile intervenire per regolamentare questa attività con equilibrio e nella tutela della cittadinanza, come succede in moltissime città europee fortemente in trasformazione per i fenomeni di overturism globale.

Riteniamo importante che le nuove zone siano state individuate sulla base di uno studio puntuale, in riferimento agli indicatori che mostrano squilibri tra residenzialità e ricettività e su aree urbanistiche in cui gli stessi limiti possono intervenire in maniera omogenea su tutte le attività ricettive.

Segnaliamo la necessità di monitare costantemente le ulteriori zone critiche oltre a quelle già individuate e di non escludere nuovi interventi volti a prevenire un possibile effetto spillover.

Riteniamo necessario individuare ulteriori criteri che in prospettiva, una volta cessata la moratoria, possano consentire, attraverso il sistema di licenze, di orientare le scelte di contenimento e riduzione distinguendo tra i piccoli proprietari che integrano in questo modo il proprio reddito e chi invece possiede molti appartamenti svolgendo questa attività come attività economica.

Chiediamo infine di prevedere i necessari controlli per verificare il rispetto del Regolamento ai fini del mantenimento dell'autorizzazione, con particolare attenzione alle numerose irregolarità sul lavoro che nella nostra attività di tutela stiamo riscontrando. Noi continueremo a stimolare il Comune per proseguire in questa giusta direzione"

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze