Flying Donkeys Empoli, bronzo alle finali del Campionato di serie B

Dopo la sconfitta in semifinale contro i Vipers Asiago, formazione composta in gran parte dai giovani vicecampioni d’Italia di Serie A, i Flying Donkeys Empoli hanno saputo reagire con carattere conquistando un prestigioso terzo posto nella finale contro Scomed Bomporto. Una partita intensa, spettacolare e ricca di emozioni, conclusa con una vittoria epica all’overtime.

Coach Carboncini aveva preparato i suoi ragazzi alla sfida con Asiago considerandola un banco di prova utile per misurarsi con i ritmi e la qualità della Serie A. Nonostante il pesante passivo, i biancoblù hanno mostrato coraggio e determinazione, qualità che si sono rivelate decisive nella finale contro i modenesi.

Bomporto parte forte e nel primo tempo si porta rapidamente sul 3-0 grazie alle reti di Corazzari, Giannatempo e Idrizosky. I Flying Donkeys però non mollano: capitan Cecchi accorcia le distanze prima dell’intervallo, mentre una penalità partita inflitta a Corazzari cambia l’inerzia della gara. Simonelli segna il 3-2 e, a inizio ripresa, Bastianoni firma il pareggio.

La partita si trasforma in un continuo botta e risposta. Simonelli trascina Empoli con una prestazione straordinaria, mettendo a segno reti pesantissime, mentre Bomporto risponde colpo su colpo riportandosi avanti fino al 6-4. I Flying Donkeys dimostrano però grande cuore e, grazie ancora a Simonelli, riescono a trovare il 6-6 a soli 34 secondi dalla sirena, con il portiere tolto per avere un uomo di movimento in più.

Si va così all’overtime 3 contro 3, dove la tensione è altissima. Quando ormai i rigori sembrano inevitabili, arriva il momento decisivo: Bastianoni recupera un disco complicatissimo davanti alla porta modenese e, dopo una prima conclusione respinta, inventa una splendida palombella di rovescio che supera il portiere e regala il golden goal ai Flying Donkeys.

Esplode la festa biancobluu: compagni in pista, panchina in delirio e un successo che resterà nella memoria della squadra di coach Carboncini. Un terzo posto che vale tantissimo, soprattutto considerando le 31 squadre partecipanti al campionato di Serie B, e che conferma il grande percorso di crescita dei giovani empolesi.