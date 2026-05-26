Giani ha incontrato Anne-Marie Descôtes, ambasciatrice di Francia in Italia

A margine del Forum Francia-Toscana, giornata di lavoro organizzata da Regione Toscana e Ambasciata di Francia in Italia, il presidente Eugenio Giani si è incontrato con Anne-Marie Descôtes, ambasciatrice di Francia in Italia, accompagnata da Guillaume Rousson, console generale di Francia a Firenze. Con loro anche François Bonneau, presidente della Regione Centre-Val de Loire, con la quale la Toscana vanta da anni un partenariato privilegiato.

Da entrambe le parti è emersa l’esigenza di rafforzare gli scambi culturali ed economici, evidenziando in questo senso il ruolo strategico delle Regioni nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Francia. Il presidente Giani ha riassunto i propositi di future collaborazioni bilaterali ponendo l’accento su tre ambiti in particolare: beni culturali collegati al turismo diffuso, artigianato di qualità e settori altamente competitivi come il farmaceutico e la moda.

Fonte: Regione Toscana