Lo sport protagonista a Fucecchio con i 'Giochi di Maggio' e la 'Festa dello Sport'

Una giornata interamente dedicata allo sport, ai giovani e alle associazioni del territorio. Sabato 30 maggio torna a Fucecchio il doppio appuntamento promosso dalla Consulta dello Sport del Comune di Fucecchio e dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Fucecchio e le associazioni sportive locali e col patrocinio e il contributo di Regione Toscana e Città Metropolitana.

La manifestazione prenderà il via al mattino con la 26ª edizione dei “Giochi di Maggio”, in programma allo stadio “Filippo Corsini” a partire dalle ore 9. L’iniziativa coinvolgerà gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, che avranno l’opportunità di cimentarsi in diverse discipline sportive con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e diffondere i valori dell’inclusione, della socialità e del benessere.

La mattinata sarà articolata in due turni: il primo dalle ore 9 alle 10:30 e il secondo dalle 11 alle 12:30. Al termine di ciascun turno si svolgeranno le premiazioni delle classi partecipanti.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:30, il centro cittadino ospiterà invece la 4ª “Festa dello Sport”, che animerà piazza Montanelli e corso Matteotti con stand, dimostrazioni ed esibizioni delle associazioni sportive del territorio.

L’evento rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino le realtà sportive fucecchiesi, valorizzare il loro impegno quotidiano e favorire la partecipazione di bambini, ragazzi e famiglie alle attività sportive cittadine.

Saranno presenti: Atletica Fucecchio, Pallavolo Fucecchio, Junior Tennis School, Seli Dance, Polisportiva Omega, Ficeclum Basket, Folgore Pallacanestro, Ginnastica Fucecchio, Centro Helios, Bushido Karate, Sporting Galleno, Papo #9 e Ginnastica Il Cigno.

“Questa giornata – sottolinea il vicesindaco con delega allo sport Fabio Gargani – rappresenta un momento di festa e condivisione per tutta la comunità. Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita, educazione e aggregazione sociale, soprattutto per i più giovani. Ringrazio la Consulta dello Sport, le scuole e tutte le associazioni coinvolte per l’impegno e la collaborazione nell’organizzazione di un appuntamento che ogni anno riesce a coinvolgere centinaia di persone”.

Importante è stato anche il sostegno delle istituzioni, come spiega la sindaca Emma Donnini: “Regione Toscana e Città Metropolitana hanno patrocinato l’iniziativa e contribuito, permettendoci di dare un respiro più ampio all’evento. Per questo voglio ringraziare il governatore Eugenio Giani, la sindaca metropolitana Sara Funaro e il delegato allo sport di Metrocittà Nicola Armentano”.

“Grazie alle attività della consulta - aggiunge Alberto Beconcini, presidente Consulta dello Sport - le società hanno modo di mostrare le proprie attività e di rendere lo sport importante per ragazzi e famiglie, sia per il benessere psicofisico ma anche per i valori che la disciplina sportiva trasmette. E poi chissà, magari potremmo scoprire un futuro sportivo o una futura sportiva di grande livello per il domani”.

La parte della mattina è promossa dall’istituto comprensivo Fucecchio, con le referenti Tania Benvenuti e Francesca Bertini e la supervisione della dirigente, professoressa Angela Surace. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa