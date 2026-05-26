Parte il Giugno Musicale Castellano, sette concerti in programma

Sette serate musicali da assaporare all’aperto, completamente gratuite, negli spazi ubicati in alcuni luoghi-simbolo del patrimonio culturale di Castelfiorentino: il Monastero di Santa Maria della Marca, il Centro Culturale Cambio e Piazza Gramsci. Un programma quasi raddoppiato rispetto al passato, che offrirà al pubblico ben due appuntamenti inseriti nel Maggio Metropolitano, con la partecipazione dei musicisti e dei cantanti lirici del Maggio Musicale Fiorentino. È questo il biglietto da visita del Giugno Musicale Castellano, che prenderà il via domenica 31 maggio (ore 21.00) nel cortile del Monastero di Santa Maria della Marca con un concerto degli Ottoni del Maggio Musicale Fiorentino, dell’ensemble di ottoni "Squillibrass" (diretti da Jasmine Conti) e della Filarmonica "G. Verdi".

Venerdì 5 giugno (sempre nel cortile di Santa Maria della Marca, ore 21.00) appuntamento con “I Giovani e la Filarmonica” che vedrà protagonisti i ”Turbolenti”, allievi questi ultimi che seguono i progetti realizzati congiuntamente dalla Filarmonica e dalla Scuola di Musica (direttore Stefano Mangini), mentre sabato 6 giugno Piazza Gramsci ospiterà uno spettacolo d’eccezione: “Verdi Game”, a cura di Venti Lucenti e realizzato in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Uno spettacolo lirico di grande coinvolgimento del pubblico, a metà strada tra il gioco e il racconto, che invita a riscoprire la straordinaria figura di Giuseppe Verdi attraverso una rilettura del suo ultimo capolavoro: Falstaff.

Dopo una breve pausa, la rassegna tornerà martedì 16 giugno (nel cortile di Santa Maria della Marca) con una serata all’insegna del “Jazz e gli anni del ‘900. Charlie Parker e il Bepop”, a cura della Scuola di Musica, con Claudio Fontanelli e Orzo Bruno, mentre a partire da giovedì 18 giugno essa si trasferirà al cortile del Centro Culturale Cambio con il primo concerto “Sinfonia del nuovo mondo”, eseguito dall’Orchestra Orpheus diretta da Gabriele Centorbi. Domenica 21 gugno (sempre al Centro Culturale Cambio) serata dedicata a “Schumann: cuore romantico”, sempre con l’Orchestra Orpheus (al pianoforte Nicoletta Cantini, direttore: Giovanni Mancini). Conclusione mercoledì 26 giugno con il concerto lirico “Verdiani accenti”, a cura dell’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò in collaborazione con Orpheus, in cui si potranno ascoltare le bellissime voci di Alessia Battini, Greta Bonamici e Pedro Carrillo (al pianoforte Nicoletta Cantini).

“Sette appuntamenti imperdibili – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - di cui due nell'ambito del Maggio Metropolitano, che spaziano su generi diversi, dal jazz alla lirica, dal repertorio bandistico alla musica da camera, riempiranno alcuni dei luoghi simbolo della Cultura castellana: il cortile del Monastero di santa Maria della Marca e il nuovo Cambio Centro Culturale. Il Giugno musicale profuma di storia e di radici, di cultura popolare, professionismo, formazione e trasversalità. È valorizzazione del talento, attenzione alle nuove generazioni, associazionismo e sinergia sotto il segno della musica che genera Cultura. Il Giugno Musicale è una delle anime della nostra città di "musicanti" e artisti. Profuma d'estate. Di sogno. Di bellezza”.

Il Giugno Musicale Castellano è promosso dal Comune di Castelfiorentino, dall’Associazione Orpheus, dall’associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, in collaborazione con la Scuola di Musica, la Filarmonica “G. Verdi” e il Centro Culturale “Cambio”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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