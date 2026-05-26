Il Consiglio regionale ha ricordato Massimiliano Pescini

dalla Regione Toscana
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Massimiliano Pescini (foto da Facebook)

A due anni dalla sua scomparsa, l’Aula di palazzo del Pegaso ha ricordato il consigliere regionale Massimiliano Pescini, vicecapogruppo del gruppo del Partito democratico, già sindaco di San Casciano e consigliere delegato della Città metropolitana. Lo ha fatto attraverso le parole del consigliere Andrea Vannucci (Pd) a cui è seguito un lungo applauso di tutta l’Assemblea legislativa.

“Credo che sia un dovere, oltre che un piacere, per chi ha avuto l’onore e l’opportunità di fare un tratto di strada insieme, cercare di mantenere vivo il ricordo delle persone che non ci sono più – ha esordito Vannucci - . Ieri cadeva il secondo anniversario della scomparsa di Massimiliano Pescini, che ha lasciato un segno profondo con la sua cultura, la sua saggezza, la sua sensibilità e gentilezza, la sua immancabile e inimitabile ironia”. “Come gruppo del Pd venerdì abbiamo portato dei fiori al cimitero di Mercatale, dove riposa – ha continuato - ma crediamo sia giusto che questa istituzione, che lui ha frequentato per un tempo troppo breve, ma in cui è stato sempre in grado di fare la differenza, non perda l’occasione per parlare di lui, di quello che ha rappresentato il suo passaggio in queste aule, in questa terra, nella politica toscana”.

Si è unito al ricordo di Pescini il portavoce dell’Opposizione, Alessandro Tomasi (FdI): “A nome di tutta l’opposizione, porto idealmente un mazzo di fiori sulla tomba del collega”, ha detto.

Il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha ringraziato Vannucci per le “belle parole con cui ha ricordato Massimiliano”. Ha inoltre chiesto all’Aula un minuto di silenzio per Marco Mignolli, dipendente del Consiglio regionale recentemente venuto a mancare.

 

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa

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