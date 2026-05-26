Incontro con Alessandro Volpi al circolo arci di Petroio

Mercoledì 27 maggio alle ore 21, il Circolo Arci Petroio (Vinci) ospiterà un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più discussi e attuali del nostro tempo: il potere economico e finanziario globale. L’appuntamento, dal titolo “Conversazione sui 'Padroni del mondo'”, vedrà la partecipazione di Alessandro Volpi, docente del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e autore di numerosi saggi dedicati ai grandi gruppi finanziari internazionali e alle trasformazioni del capitalismo contemporaneo.

A moderare l’incontro sarà Alberto Casini, che guiderà il dialogo con il relatore e il confronto con il pubblico.