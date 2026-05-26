Memoria, a Fucecchio un incontro sull'Eccidio del Padule

Tenere viva la memoria di una delle pagine più drammatiche della storia di Fucecchio, e farlo attraverso la testimonianza della superstite Vittoria Tognozzi, che proprio per il suo impegno civile è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L'iniziativa, dedicata in particolare agli studenti della scuola media Montanelli Petrarca ma aperta all'intera cittadinanza, è in programma giovedì 28 maggio alle ore 10:30 presso il teatro Pacini.

L'evento, a cura di Graziano Bellini e Letizia Grazzini, accompagnerà cittadini e studenti in un vero e proprio viaggio della memoria, reso ancor più vivo proprio grazie alla presenza e ai racconti di Vittoria Tognozzi, che continua a portare la propria testimonianza in particolare ai più giovani.

Durante la mattina in programma anche la premiazione del concorso "Memorie Libere", a cura dell'associazione FucecchioèLibera, dedicato agli studenti della scuola.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa