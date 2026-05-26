'L'altro sono io. Storie che ci somigliano': Domenico Iannacone chiude la rassegna 'Elogio dell'umano'

Si terrà a Firenze l’ultimo atteso appuntamento di “Elogio dell’umano”, il ciclo di incontri promosso da Cesvot con il patrocinio di Regione Toscana e in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux.

Giovedì 28 maggio alle 17:30 è in programma “L’altro sono io. Storie che ci somigliano”, con Domenico Iannacone e Chiara Brilli, un dialogo intenso e vitale dedicato al potere del racconto che nasce dall’ascolto profondo e diventa strumento di giustizia, empatia, amore e resistenza civile. Un giornalismo che abbandona le redazioni per immergersi nelle storie invisibili, restituendo voce, dignità e senso.

Domenico Iannacone, giornalista e autore televisivo per Rai 3, ha firmato inchieste e reportage di forte impatto sociale per programmi iconici come I dieci comandamenti e Che ci faccio qui. La sua attività si concentra sull’analisi delle trasformazioni dell’Italia contemporanea, dando voce a realtà spesso dimenticate dal dibattito pubblico: lavoro, diritti, marginalità e disagio sociale.

Chiara Brilli, direttrice editoriale di Controradio, è giornalista e si occupa di comunicazione e informazione culturale e sociale. Nel suo lavoro ha approfondito temi legati alla società contemporanea, ai linguaggi mediatici e alle dinamiche della comunicazione pubblica con uno sguardo attento alla qualità del linguaggio e alla narrazione dei fenomeni contemporanei.

Con la rassegna Elogio dell’umano, Cesvot sceglie di affidare alla cultura una funzione concreta di resistenza civile: creare spazi di pensiero condiviso, restituire valore alla prossimità e rimettere al centro ciò che tiene insieme le comunità.

L’ingresso agli incontri è gratuito fino a esaurimento posti. Programma completo e iscrizioni su Cesvot.

Fonte: Cesvot - Ufficio stampa