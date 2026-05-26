Lavori alla rete idrica a Cerreto Guidi

Venerdì 29 maggio, dalle ore 8 alle 11, sarà sospesa l'erogazione idrica a Gavena e a Pieve a Ripoli
Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, venerdì 29 maggio, dalle ore 8 alle 11, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Gavena e a Pieve a Ripoli.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato a nuova data che sarà resa nota con apposito comunicato.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
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