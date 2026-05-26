Lavori sul ponte dell'Elsa: modifiche temporanee alla viabilità

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Iniziati i lavori di getto di calcestruzzo nell'area compresa tra la rotatoria di via del Molino e l'innesto sul ponte dell'Elsa. Possibile senso unico alternato nelle fasce orarie 8-18

Il Comune di Certaldo informa la cittadinanza che da questa settimana sono iniziati i lavori di getto di calcestruzzo nell’area compresa tra la rotatoria di via del Molino e l’innesto sul ponte dell’Elsa (SP 64).

I lavori sono stati avviati dalla ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Firenze.

Gli interventi riguardano il consolidamento del ponte dell’Elsa e rientrano nel più ampio programma di manutenzione e messa in sicurezza della struttura, di competenza della Città Metropolitana.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, nelle sole giornate in cui verranno effettuati i getti e limitatamente alle fasce orarie previste (8:30–18:00), potrà essere istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e, quando necessario, da movieri.

Al di fuori di tali lavorazioni e delle relative fasce orarie, la viabilità e il funzionamento della rotatoria verranno ripristinati regolarmente.

Le modifiche interesseranno in particolare:

  • la rotatoria di via del Molino
  • il ponte sul fiume Elsa (SP 64)
  • via del Molino
  • via Galvani
  • via Caduti sul Lavoro

Il Comune di Certaldo, insieme agli uffici competenti, monitorerà costantemente la situazione e cercherà di comunicare con anticipo le giornate in cui saranno effettuati i getti, così da informare tempestivamente la cittadinanza delle eventuali variazioni alla viabilità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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