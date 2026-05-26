Lucca ancora protagonista sulle tv internazionali: troupe di noti programmi norvegesi e tedeschi girano in città

Lucca e la Piana continuano ad affermarsi come set naturale e destinazione sempre più richiesta dalle produzioni televisive internazionali. In queste settimane il territorio è infatti protagonista di nuove importanti produzioni straniere dedicate all’enogastronomia, al lifestyle e all’intrattenimento, capaci di promuovere la città e le sue eccellenze presso milioni di spettatori in Europa e nel mondo.

Botteghe storiche, alimentari, macellerie e prodotti tipici della Lucchesia sono infatti attualmente al centro di una serie documentaristica di intrattenimento in dieci puntate realizzata dall’emittente norvegese TV 2. Le riprese sono iniziate il 17 maggio e proseguiranno fino al 10 giugno tra il centro storico di Lucca, la prima periferia e la Piana lucchese.

La troupe norvegese in questi giorni ha visitato numerose attività storiche del territorio, raccontando tradizioni, sapori e identità locali attraverso gli occhi degli chef, dei conduttori e dei “locals” coinvolti nella produzione. I protagonisti del programma hanno fatto la spesa nelle botteghe del territorio riempiendo sacchetti e borse di prodotti tipici destinati ad essere cucinati per i clienti reali di un hotel della Piana. Una vera e propria esperienza immersiva che unirà racconto del territorio, cultura gastronomica e intrattenimento televisivo. Il documentario andrà in onda tra il 2026 e il 2027 e rappresenterà una prestigiosa vetrina internazionale per l’enogastronomia locale.

Dalla Norvegia alla Germania. In questi giorni anche piazza Anfiteatro è stata scelta come location dell’edizione tedesca di un celebre programma americano dedicato ai matrimoni, i cui dettagli saranno resi noti successivamente. Un segnale ulteriore di come Lucca riesca oggi ad attrarre non solo programmi storici di viaggio e scoperta del territorio, ma anche nuove tipologie di format come reality, docu-series e produzioni lifestyle che coniugano valorizzazione territoriale e intrattenimento.

Negli ultimi anni Lucca e la Piana si sono infatti confermate una destinazione sempre più apprezzata dalle produzioni televisive straniere, come dimostrano format internazionali quali Destination X nella versione danese dell’originale programma, il gallese Ciao, gli olandesi Chateau Meiland e Housewives of Amsterdam, oltre a produzioni già note al grande pubblico come Italian Job della BBC, il britannico A Place in the Sun e i celebri programmi americani Dream of Italy e House Hunters.

E’ inoltre in arrivo in città la troupe di un importante programma tv, stavolta italiano.

“Questi primi mesi del 2026 hanno rappresentato un ulteriore salto in avanti – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – Ricordiamo, per citare i progetti più importanti, lo spot ufficiale del Festival di Sanremo, la fiction Rai in prima serata Le Libere Donne con Lino Guanciale, una delle più apprezzate da critica e pubblico, la bellissima puntata di Linea Verde Italia, le riprese della serie tv internazionale di Netflix e ancora in uscita il programma targato Rai Al di là del fiume e tra gli alberi, oltre ai celebri format Casa a prima vista e Turisti per Case sul canale Real Time. Sono inoltre strategici e di impatto anche i programmi esteri che non sempre possiamo vedere immediatamente dall’Italia, ma riescono ad intercettare un turismo internazionale, spesso con alta capacità spendente, amante dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia. Parliamo soprattutto di turisti provenienti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, ma anche di investimenti e collaborazioni importanti con nazioni come Olanda, Norvegia e Danimarca, paesi che dimostrano un legame sempre più forte con la Lucchesia, tanto da scegliere, spesso, di venire qui a vivere e acquistare casa”.

Un lavoro reso possibile anche grazie all’attività dell’ufficio turismo del Comune di Lucca e in particolare dello Sportello Cinema attivo dal 2022, struttura che supporta le produzioni attraverso attività di scouting delle location, proposte sui contenuti, assistenza organizzativa e logistica, facilitando la realizzazione delle riprese sul territorio.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa