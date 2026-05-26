L’Università di Pisa celebra il 178° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara

Giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 9.45, si svolgeranno a Pisa le commemorazioni del 178° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara, uno degli episodi simbolo del Risorgimento avvenuto il 29 maggio 1848.

Le celebrazioni, con cui ogni anno l’Università di Pisa rende omaggio al coraggio dei membri del Battaglione Universitario Toscano che partirono volontari per combattere nella Prima Guerra di Indipendenza, inizieranno alle ore 9.45 al Camposanto Monumentale, in Piazza dei Miracoli, con la commemorazione dei caduti e gli indirizzi di saluto delle autorità. Intervengono Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa, Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova, Paolo Pesciatini, assessore alle attività produttive, commercio e turismo del Comune di Pisa, Alessandro Puccinelli, assessore allo sviluppo economico del Comune di Pontedera, Alberto Andreoli, presidente Federazione provinciale di Pisa dell’Istituto del Nastro Azzurro, Lorenzo Gremigni, Associazione Laureati Ateneo Pisano, Ordine SaVOT, Goliardia Pisana.

Alle ore 10.45 le celebrazioni si sposteranno nel cortile del Palazzo della Sapienza, dove è prevista la deposizione delle corone ai caduti nella Battaglia.

Alle ore 11.00, nell’Aula Magna Nuova della Sapienza, si terrà la presentazione della rete culturale nazionale MUDRI (Museo Diffuso del Risorgimento) e delle attività progettuali in corso, a cura di Moira Sbravati (Provincia di Mantova). A seguire la classe 4D del Liceo “G. Carducci” di Pisa racconterà il suo viaggio d'istruzione sui luoghi della Prima e della Seconda Guerra di indipendenza, promosso all’interno del progetto interdisciplinare “Storia, cultura e cittadinanza".

La mattinata prevede poi l’intervento “Livorno per Curtatone e Montanara”, a cura di Francesca Capanna del Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali. A seguire Pietro Finelli, direttore Domus Mazziniana, illustrerà le iniziative culturali dell’Istituto in programma nel pomeriggio.

La mattinata si chiuderà con una selezione di canti risorgimentali a cura del Coro dell’Università di Pisa, diretto da Stefano Barandoni, e di letture d’epoca a cura di Lorenzo Gremigni e di Lucia Liguori.

Il programma proseguirà poi alle ore 16 alla Domus Mazziniana (in via Massimo D'Azeglio, 14) con l’esposizione straordinaria dell’opera “La battaglia di Curtatone e Montanara” del pittore Giuliano Giuggioli (la mostra durerà fino al 2 giugno 2026, anniversario della nascita della Repubblica Italiana); “Battaglie nella Storia, Battaglie dello Spirito”, dialogo tra Pietro Finelli e Giuliano Giuggioli; “Storia, cultura, cittadinanza”, un percorso multidisciplinare tra storia, musica, letteratura, scienze umane ed educazione civica a cura del Liceo “G. Carducci” di Pisa, indirizzi Scienze Umane e Musicale.

L’organizzazione della giornata è a cura del Comitato scientifico per la commemorazione della Battaglia di Curtatone e Montanara, del CIDIC – Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura, e dell’Istituto Domus Mazziniana

Fonte: Università di Pisa

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