Manutenzione ciclovie regionali, assegnate le risorse: oltre 1,4 mln nel triennio 2026-28

Assegnate le risorse per la manutenzione delle ciclovie di interesse regionale per il triennio 2026-2028. Con una delibera approvata dalla Giunta regionale sono stati destinati 476.100 euro all’anno per tre anni per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti di ciclovia lungo il sistema integrato Ciclopista dell’Arno-Sentiero della Bonifica e di Ciclovia Tirrenica, suddivisi tra i Comuni interessati da questi percorsi in proporzione ai chilometri di pista ciclopedonale interessati.

“La Toscana – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani - conferma la propria attenzione alla mobilità sostenibile e continua a sostenere i Comuni, anche quelli della Toscana diffusa, in modo concreto, destinando alla manutenzione ordinaria e straordinaria di queste due importanti infrastrutture ciclabili oltre un milione e 400mila euro complessivi per il triennio 2026-2028. Si tratta di un contributo importante che potrà essere utilizzato sia per la cura ordinaria che per interventi più rilevanti”.

“Portare a termine la realizzazione dei grandi itinerari cicloturistici toscani, dei quali il sistema integrato Ciclovia dell’Arno-Sentiero della Bonifica e la Ciclopista Tirrenica sono i due esempi più avanzati, è la prima grande sfida per lo sviluppo della mobilità dolce e del cicloturismo in Toscana - queste le dichiarazioni dell’Assessore Filippo Boni - ma una ulteriore sfida sta nella manutenzione e nella cura del patrimonio esistente: per questo abbiamo deliberato un sostegno ai Comuni attraversati da questi itinerari, con l’obiettivo di aiutarli a manutenere un totale di oltre 330 chilometri di percorsi ciclopedonali e rendere così sempre più accessibile e fruibile il nostro straordinario territorio”.

Nello specifico, per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 sono stati destinati 100.000 euro alla manutenzione ordinaria e 376.100 euro alla manutenzione straordinarie delle infrastrutture. I Comuni che beneficeranno delle risorse sono: Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Subbiano, Castiglion Fiorentino, Chiusi, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montepulciano, Bucine, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Campi Bisenzio, Empoli, Fiesole, Firenze, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Signa, Cascina, Fucecchio, Montopoli in Val d’Arno, Pisa, Pontedera, San Miniato, Forte dei Marmi, Montignoso, Pietrasanta, Cecina, Rosignano Marittimo.

Fonte: Regione Toscana