Importante certificazione per Massimo Casalini della Misericordia di Gambassi

Sanità Gambassi Terme
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Massimo Casalini è direttore operativo e responsabile protezione civile, area formazione e comunicazione della Misericordia di Gambassi, guidata dal governatore Massimiliano Chesi. Casalini ha raggiunto un'importante certificazione, che va oltre il livello avanzato, può essere rilasciata solo dalla Azienda Usl Toscana da parte di personale specializzato della Cross e del Crm del 118.

Questa certificazione del Metodo Toscano Maxiemergenze (MTM) viene effettuata tramite un gran percorso di formazione a Pistoia, arriva dopo un periodo di studi e può candidarsi per ogni coordinamento regionale un solo volontario tra Croce Rossa, Pubbliche Assistenze e Misericordie.

Viene abilitato il soccorritore a operare in situazioni complesse di maxi emergenza su tutto il territorio nazionale e internazionale.

Da Casalini arriva il ringraziamento alla Misericordia di Gambassi per l'appoggio.

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