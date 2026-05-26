Caldo, Medici Firenze: "Con ondate calore cambiare le abitudini quotidiane per combattere disidratazione e pressione alta"

"Con l’arrivo delle prime ondate di caldo è importantissimo cambiare le proprie abitudini quotidiane: evitare cibi pesanti e sughi elaborati, preferendo frutta e verdura fresca e ricca di acqua. Fondamentale mantenere una corretta idratazione bevendo molta acqua, succhi di frutta, tè e bevande fresche".

A dirlo è la vicepresidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi Odontroiatri della Provincia di Firenze, Elisabetta Alti, per la prima ondata di caldo che sta colpendo Firenze.

"Con l’arrivo della stagione calda – aggiunge Alti - particolare attenzione va poi riservata a chi assume farmaci diuretici, terapie anti-ipertensive o cure ormonali, perché possono favorire una riduzione della quota idrica dell’organismo. In presenza di caldo intenso è quindi importante reintegrare adeguatamente i liquidi e rivolgersi al proprio medico in caso di variazioni della pressione arteriosa o malesseri".

"Per quanto riguarda il vestiario – prosegue la vicepresidente - il consiglio è di scegliere tessuti naturali come cotone e lino, meglio se di colore chiaro, ed evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, privilegiando il primo mattino o la sera”.

"Importantissimo – sottolinea Alti - proteggersi dai raggi solari con creme ad alto fattore per prevenire quelli che sono i tumori della pelle, che purtroppo sono in aumento".

"Attenzione anche alla presenza sempre più diffusa di zanzare e zecche – conclude la vicepresidente -. Quando si trascorre tempo all’aperto o nel verde è bene utilizzare repellenti e indossare abiti adeguati, con pantaloni lunghi, calzini e scarpe chiuse soprattutto durante passeggiate nei boschi o nelle aree verdi".

Fonte: Ufficio Stampa