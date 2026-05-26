Cascina, Betti riconfermato sindaco di Cascina: "La città ha scelto continuità, serietà e il lavoro fatto insieme"

“Il risultato di questa tornata elettorale è per me motivo di grande emozione e di profonda gratitudine. Cascina ha scelto con chiarezza di proseguire un percorso iniziato cinque anni fa: un percorso fatto di ascolto, presenza, responsabilità e concretezza”.

Così Michelangelo Betti commenta la riconferma alla guida del Comune di Cascina.

“Voglio ringraziare tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno espresso fiducia nei miei confronti e nella coalizione che mi ha sostenuto. Questo consenso così ampio non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. È il riconoscimento del lavoro svolto, ma soprattutto una grande responsabilità per il futuro”.

Betti sottolinea il valore collettivo del risultato: “Questa vittoria non appartiene a una sola persona. Appartiene a una squadra, alle liste, ai candidati, ai volontari, ai militanti, a chi ha dedicato tempo, energie e passione alla campagna elettorale. Appartiene anche a una comunità che ha saputo riconoscersi in un’idea di città aperta, solidale, moderna e concreta”.

“Abbiamo ritrovato una sintonia profonda con Cascina e con i suoi cittadini. In questi anni abbiamo lavorato per ricostruire fiducia, per dare risposte, per rimettere al centro i bisogni reali delle persone. Ora ripartiamo subito: il programma sarà portato in Consiglio comunale e tradotto in atti, scelte e progetti. Non c’è tempo da perdere: Cascina merita continuità, impegno e visione”.

Il sindaco rieletto rivolge poi un pensiero agli altri candidati: “Ringrazio tutti coloro che si sono candidati e hanno contribuito al confronto democratico. La competizione elettorale finisce qui; da oggi ricomincia il lavoro per tutta la città. Il mio impegno sarà quello di essere il sindaco di tutte e tutti”.

Soddisfazione anche da parte di Giulia Guainai, coordinatrice della campagna elettorale: “Quello ottenuto da Michelangelo Betti è un risultato politico di assoluto rilievo. Betti è stato il sindaco più votato della Toscana in questa tornata elettorale nei comuni sopra 15mila abitanti: è un dato che racconta la forza del suo radicamento, la credibilità del lavoro amministrativo svolto e la capacità della coalizione di parlare alla città con serietà e concretezza”.

“È stata una campagna elettorale intensa, bella, partecipata, costruita giorno dopo giorno insieme a tante persone. La risposta dei cittadini è stata netta: Cascina ha scelto Michelangelo Betti perché ha riconosciuto in lui una guida affidabile, presente e capace di tenere insieme visione amministrativa e rapporto diretto con la comunità”.

“Da coordinatrice della campagna voglio ringraziare tutte le candidate, tutti i candidati, i volontari e le forze politiche che hanno reso possibile questo risultato. Ora si apre una nuova fase, con l’obiettivo di continuare a governare Cascina con competenza, ascolto e spirito di servizio”.

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