Cura, ricerca e innovazione: il Comune di Montopoli in visita alla Stella Maris

La cura dei bambini attraverso il gioco e la ricerca continua. Ieri mattina, lunedì 25 maggio, una delegazione in rappresentanza del Comune di Montopoli in Val d’Arno ha fatto visita all’Irccs Fondazione Stella Maris a Calambrone.

La sindaca Linda Vanni, insieme ai componenti della giunta la vicesindaca Irene Cavallini e gli assessori Kendra Fiumanò e Andrea Marino e ai consiglieri comunali Marco Bonciolini e Massimo Tesi ha potuto visitare alcuni laboratori che rendono la struttura ospedaliera di Pisa tra le eccellenze a livello regionale e nazionale. Una visita che nasce dalla volontà del presidente Giuliano Maffei, originario di Montopoli in Val d’Arno, di far conoscere le attività e gli spazi della Stella Maris.

La prima tappa è stato il Laboratorio di Tecnologie Robotiche e Biomeccatroniche in Neuroriabilitazione diretto dalla professoressa Giuseppina Sgandurra, cittadina di Montopoli che ha ricevuto la benemerenza civica a seguito del conferimento da parte del presidente della Repubblica del titolo di cavaliere dell’ordine al merito. Un luogo in cui bambini con paralisi cerebrale possono svolgere riabilitazione motoria e cognitiva grazie a strumenti altamente tecnologici che riescono attraverso attività di gioco a raccogliere dati psicometrici e a ideare percorsi personalizzati. Un luogo dove l’obiettivo riabilitativo è ovunque eppure non si vede.

"Grazie al presidente Maffei e a tutto il personale della Stella Maris – ha detto la sindaca Linda Vanni – per aver organizzato questa visita istituzionale. Una visita a cui erano invitati tutti i consiglieri e le consigliere comunali. È stato emozionante vedere e testare con mano gli studi della professoressa Sgandurra e del suo staff vedere la famosa palestrina ideata per il riconoscimento prematuro di eventuali patologie. Un luogo di eccellenza dove lavorano molti professionisti del territorio e punto di riferimento a livello nazionale. Un centro in continua evoluzione non solo per le ricerche che vi si svolgono ma anche per la costruzione in corso del nuovo ospedale".

La visita è proseguita con l’incontro con i medici Annarita Milone e Stefano Berloffa che si occupano di salute mentale nei bambini e negli adolescenti cercando segnali precoci della malattia e offrire quindi soluzioni altrettanto precoci.

"Alla Stella Maris sono i benvenuti coloro che abbiano voglia di conoscere nel profondo questa realtà – ha detto Giuliano Maffei – noi possiamo soltanto offrire delle password per comprendere al meglio un mondo complesso fatto di studio, corpo, mente e spiritualità, questo è un luogo in cui ci si prende cura dei bambini e delle loro famiglie e il nuovo ospedale offrirà ulteriori spazi e mezzi per farlo".

Il direttore scientifico Giovanni Cioni e il direttore sanitario Giuseppe Paladino hanno raccontato lo Stella Maris in numeri con riferimento ai tanti aspetti di cui è composta la struttura.

La visita si è conclusa ai laboratori scientifici con la dottoressa Maria Marchese, ricercatrice del Laboratorio di Medicina Molecolare e Neurobiologia, e infine al Centro di Ricerca Imago7, sotto la guida della dottoressa Michela Tosetti.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa

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